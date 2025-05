Topschaatsster Joy Beune licht met nieuw tenue tipje van de sluier op voor 'snelste pak ter wereld'

Joy Beune en haar ploeggenoten gaan zich in een compleet vernieuwd schaatspak hijsen voor het komende olympische seizoen. Het team IKO-X2O presenteerde alvast een nieuwe kledingpartner en Beune licht met het dragen van het nieuwe fietspak vast een tipje van de sluier op.

De topschaatsers zijn momenteel volle bak in training om in topvorm te geraken voor het nieuwe schaatsseizoen. De eerste echte meters op het ijs laten nog even tot het najaar op zich wachten, dus zijn de zomerse maanden vooral gericht op fietsen. Veel teams zijn momenteel op trainingskamp, zijn dat al geweest of gaan nog. Sommige teams kiezen voor bijvoorbeeld de Canarische Eilanden om op hoogte te kunnen trainen. Daarmee worden de lichamen van de sporters extra getest.

Kleuren

Beune is in ieder geval nu nog in Nederland en traint veelvuldig op de fiets. Dat doet ze in het nieuwe trainingspak van Schaatsteam IKO-X2O. Die is rood met blauw, waarmee voorlopig 'afscheid' wordt genomen van het wit dat vorig seizoen het schaatspak vormde. Hoewel het fietspak nog niks weggeeft van de kleurstelling van het schaatspak, is het niet onlogisch om te bedenken dat het team ongeveer deze kant op wil.

Joy Beune in het nieuwe fietspak van Schaatsteam IKO-X2O. ©Instagram Joy Beune

'Snelste schaatspak ter wereld'

IKO, van de broers Erwin en Martin ten Hove, gooit het voor het olympische seizoen sowieso over een andere boeg. Er is een samenwerking gesloten met Fristads Workwear, dat de nieuwe tenues voor de topsporters gaat maken. 'Voor de sportspecifieke kleding werkt Fristads samen met Sportconfex – de maker van het snelste schaatspak ter wereld. Dankzij deze samenwerking zijn de schaatsers, zoals Joy Beune en Dai Dai N'tab, verzekerd van een optimaal presterend schaatspak, ontwikkeld op het hoogste niveau', schrijft de ploeg bij de presentatie van het fietspak.

Reactie Kjeld Nuis

Het team belooft dat de volgers de komende weken meer beelden kunnen verwachten van het nieuwe (schaats)pak van de toppers. Beune's vriend Kjeld Nuis, die zelf schaatst voor Team Reggeborgh, vindt het in ieder geval geslaagd. Hij drukte al snel op het hartje op Instagram en reageert met 'lekker spannen' op de strakke outfit.