Sifan Hassan komt komend weekend niet in actie bij de London Athletics Meet. De topatlete zou haar acte de présence geven op de mijl bij de Diamond League, maar de Nederlandse maakte bekend niet fit genoeg te zijn.

'Ik keek er enorm naar uit om mee te doen aan de London Athletics Meet', schrijft Hassan in een story op Instagram. 'Maar ik voel me de afgelopen week niet top. Mijn lichaam reageert niet hoe ik zou willen.' De 32-jarige Hassan koestert warme herinneringen aan Londen, omdat zij daar in 2023 de marathon won bij haar debuut op die afstand. Dit jaar werd ze derde in de Engelse hoofdstad.

'Ik hou van dit toernooi en voel me erg slecht tegenover de organisatoren en mijn fans', gaat Hassan verder. 'Maar na overleg met mijn team hebben we besloten dat het verstandiger is om deze over te slaan, gefocust te blijven en ons blijven voorbereiden op wat er nog komen gaat dit seizoen.'

Geen WK, focus op major

Hassan maakte vorige maand bekend niet mee te doen aan het WK atletiek, komende september in Tokio. In plaats daarvan bereidt zij zich voor op de marathon van Sydney, 31 augustus. Het wordt haar zesde race over de klassieke afstand van 42,195 kilometer. De Nederlandse atlete veroverde vorig jaar in Parijs olympisch goud op de marathon en werd als eerste Nederlander gekozen tot beste atlete van de wereld.

De marathon van Sydney maakt dit jaar voor het eerst deel uit van de World Marathon Majors en behoort daarmee tot de grootste en sterkst bezette stadsmarathons ter wereld. "Ik kijk er echt naar uit om weer een major te lopen", zegt Hassan in het persbericht. "Australië is zo'n sterk atletiekland, ik ben blij dat ik deel uitmaak van hun eerste major marathon."