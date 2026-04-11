Topatlete Jorinde van Klinken heeft een prachtige prestatie geleverd bij internationale werpwedstrijden in het Amerikaanse Ramona (Oklahoma). De discuswerpster scherpte haar Nederlands record aan.

De winnares van zilver op de WK atletiek in Tokio vorige zomer kwam in haar zesde en laatste poging tot een afstand van 70,99 meter. Ook haar derde worp van 70,76 meter was verder dan haar oude Nederlands record van 70,22 uit 2021.

Alida van Daalen wierp de discus van 1 kilogram ook verder dan ze ooit had gedaan. Haar verste afstand was 69,17 meter. De Rotterdamse verbeterde zich met bijna 3 meter.

Record

De Amerikaanse Valarie Sion, voorheen Allman, won de wedstrijd met een afstand van 73,10 meter. De regerend wereld- en olympisch kampioene bleef nog wel enkele meters verwijderd van het wereldrecord van 76,80, dat sinds 1988 in bezit is van de Oost-Duitse Gabriele Reinsch.

Sponsor

Eind 2025 liet Van Klinken weten dat het voor haar lastig is om fulltime met sport bezig te zijn. Ondanks haar voortdurende topprestaties lagen de commerciele aanbiedingen niet voor het oprapen.

— Eric Roeske (@EricRoeske) April 11, 2026

Ze zei: "Als ik eruit zou zien als een poppetje, dan had ik mijn contract al binnen gehad. Zelfs als je bijna de beste ter wereld in je discipline bent, boeit het de grote kledingmerken niet. Werpers voldoen niet aan het klassieke schoonheidsideaal." Inmiddels heeft ze een deal met Nike.

Blij

Bij de WK atletiek in Tomio van 2025 was ze niet heel tevreden met zilver. Ze vond het zelf ook wat raar om te zeggen, maar het kostte haar "energie" om blij te zijn met haar tweede plek. Dat zei de 25-jarige atlete uit Assen na afloop van de finale in de catacomben van het Japan National Stadium. "Zilver is natuurlijk megamooi en het zegt ook veel dat een Nederlandse vrouw dit nog nooit heeft gehaald op een WK, maar voor mijn gevoel zat er nog meer in."

Van Klinken nam wel uitgebreid de tijd om haar medaille te vieren. Ze liep een ereronde met de Nederlandse vlag en omhelsde haar coach en vader. "Dit is wel het mooiste moment van het jaar. Ik vind het fantastisch dat iedereen in zijn beste vorm is en het dan uit te vechten met elkaar is het mooie van de atletiek. Hier staan, lekker werpen en proberen er alles uit te halen is voor mij het grote geluk. Misschien ook dat ik daarom niet door het dolle heen ben."