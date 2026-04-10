Atlete én stewardess: dat staat op het visitekaartje van Mikky Keetels. Vorig jaar werd ze derde bij het NK marathon, gehouden tijdens de marathon van Amsterdam. Zondag is ze present bij de marathon van Rotterdam.

De rennende stewardess mikt zelf op een tijd van onder de 2.30 uur. Hoewel ze ChatGPT niet meer gebruikt als hardloopcoach, is ze nog steeds haar eigen trainer. "Ik heb inmiddels zo veel van andere atleten gehoord en geleerd, dat ik het nu zelf bedenk", zei de 27-jarige Keetels tijdens een persconferentie.

Trainen

Die trainingen doet ze meestal tussen de vluchten door. "Ik probeer dat wel een week vooruit te plannen, zodat ik voor of na een vlucht ergens mijn duurlopen kan maken. Elke bestemming heeft wel wat. Prachtig toch om na de landing in Boston meteen mee te doen aan een halve marathon of lekker in de sneeuw door New York te lopen? Het geeft mij heel veel energie."

Tempo

Keetels deed vorig najaar van zich spreken in de marathon van Amsterdam. De stewardess ging onbevangen de wedstrijd in en lag halverwege een minuut voor op de ervaren Anne Luijten en Jill Holterman, maar ze moest haar voortvarende tempo in het tweede deel van de marathon bekopen. Na 30 kilometer haalden Luijten en Holterman haar in. Keetels kwam uiteindelijk als derde Nederlandse vrouw over de finish in 2.31.23.

Klassieker

Luijten en Holterman ontbreken zondag in de klassieker door de Maasstad, waardoor Keetels nu alle aandacht op zich gevestigd weet.

"Ik ben net terug van een lange vlucht uit Buenos Aires. Het is me dit keer niet gelukt een slaapje te doen in het vliegtuig, want ik lag te stuiteren van de spanning. Maar een slecht nachtje maakt mij niet kapot. Ik heb het volume van mijn trainingen geleidelijk opgevoerd naar een piekweek van 220 kilometer. De basis is zo veel beter nu; ik denk niet dat ik weer zo kapot ga in de tweede helft van de marathon. Ik heb veel meer vertrouwen in wat ik kan."

Erben Wennemars

Ex-topschaatser Erben Wennemars was erg te spreken over het verhaal en de prestateis van de KLM-stewardess. In RTL Tonight zei hij: "Ze heeft gewoon een normale baan. En dan kom je op allerlei mooie plekken, en als je dan hardloopschoenen meeneemt, dan kun je overal lekker gaan rennen. Daar word je dan zo enthousiast van."



