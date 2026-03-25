Discuswerpster Jorinde van Klinken hoort momenteel bij de modiale atletiektop. Maar in haar carrière kreeg ze te maken met vervelende ervaringen. Ze zocht hulp voor haar trauma en hoopt nu ook anderen te kunnen helpen in vergelijkbare situaties. "Anderen mogen niet meemaken wat ik heb doorgemaakt."

Grensoverschrijdend gedrag is een thema in de atletiek. Verschillende atleten kwamen in de afgelopen jaren naar buiten met hun verhalen. Ook Van Klinken sprak openhartig over haar vervelende ervaringen. "Toen ik jonger was, heb ik er een lange periode in Nederland mee te maken gehad. Ik ben enorm in mijn schulp gekropen en heb me heel klein gemaakt nadat het gebeurde", vertelt ze in Helden Magazine.

Niet serieus genomen

Het duurde jaren voordat ze durfde in te grijpen. "Omdat ik dacht dat dat allerlei gevolgen voor mij zou hebben. Grensoverschrijdend gedrag komt vaak voor in situaties waarin je afhankelijk bent van iemand. Stapje voor stapje kom je in iemands macht." Op een gegeven moment kreeg de 26-jarige er dagelijks mee te maken, maar als ze het aankaartte, werd ze niet serieus genomen. "Dan zeiden mensen: 'Dat heb je verkeerd geïnterpreteerd.' Of: 'Die aanrakingen zijn helemaal niet zo gek.'"

Ze had het gevoel dat ze geen controle had over zichzelf. "Ik veranderde langzaam in een grijze muis. Dat was zo'n eng gevoel." De atlete zocht hulp bij een psycholoog. "Maar dat heeft alleen maar bijgedragen aan het trauma." Ook daar voelde ze zich niet begrepen. Uiteindelijk besloot ze om naar Amerika te gaan.

Andere aanpak in Amerika

Daar kreeg ze echter opnieuw te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag. "Een week voor een van de belangrijkste wedstrijden van het jaar ging een fysiotherapeut een stap te ver. Ik kreeg een paniekaanval." Ze vertelde het aan haar coach en in tegenstelling tot Nederland werd er in Amerika wel meteen actie ondernomen. "De fysio werd weggestuurd en ik voelde me enorm gesteund."

Door die aanpak wilde ze zelf ook iets met het onderwerp doen. Ze richtte samen met een vriendin de stichting SafeSPC op, waarmee ze sporters voorlichting geeft over hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag om zo een veilig klimaat te creëren. "Anderen mogen niet meemaken wat ik heb meegemaakt."

Verwerkingsproces

Van Klinken werkt ook nog steeds aan het verwerken van haar eigen ervaringen. “Ik zit nog steeds in het proces om mezelf weer volledig te durven uiten, echt te laten zien wie ik ben. Zoals ik zei: als je zoiets meemaakt, wil je gehoord en begrepen worden. Voor mensen die het niet hebben meegemaakt, is dat lastig te snappen", vertelt ze. "Ik heb inmiddels een groot deel verwerkt. Het helpt dat ik in de loop van de tijd ook veel goede ervaringen heb opgebouwd met de mensen met wie ik werk. Ik word beetje bij beetje weer de extraverte Jorinde die ik vroeger was.”