Nederlandse topatlete Jorinde van Klinken is niet bang om problemen in de sport aan te kaarten. Ze probeert meer gelijkheid te creëren in de atletiekwereld en merkt dat er nog een lange weg te gaan is. "Alles is gericht op hardlopen of polsstokhoogspringer Armand Duplantis."

Van Klinken won in 2024 al zilver op het EK bij het discuswerpen en kogelstoten. Op de WK in Tokio afgelopen jaar werd ze opnieuw tweede in het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlandse vrouw ooit met een WK-medaille in die discipline. Maar toch kreeg ze niet de erkenning die ze had gehoopt, met name op het gebied van sponsoring.

Sponsoren

Na haar unieke prestatie in Tokio sprak ze zich daarover uit. 'Als ik eruit zou zien als een poppetje, had ik al een miljoenencontract', zei ze. "Die video had heel veel impact. Hij werd breed opgepikt", blikt Van Klinken terug in een interview met Helden. Het heeft haar veel gebracht, want inmiddels heeft ze mooie deals gesloten. "Extreem fijn", aldus de 26-jarige. "Het is ook een mooie boodschap richting jonge sporters dat ik word beloond voor het feit dat ik me zo uitsprak."

Maar daarmee is alle problematiek nog niet opgelost. "Het ging me niet alleen om mezelf. Ik wilde een groter probleem aankaarten: hoe moeilijk het is voor werpers en niet-lopers om sponsors te vinden." Bovendien worden de disciplines buiten het lopen minder belicht door de mondiale atletiekfederatie zelf. "Ik denk dat Jessica (Schilder, red.) één of twee keer op het Instagram-account van World Athletics heeft gestaan en ik nog nooit."

'Dat is niet eerlijk'

"Alles is gericht op hardlopen of polsstokhoogspringer Armand Duplantis", vervolgt ze. Dat merkt ze ook in de prijzengelden die worden uitgereikt. "Er wordt tegenwoordig ook een lucratief toernooi georganiseerd, het World Ultimate Championship. Maar de werpnummers ontbreken."

"Wij worden keihard buitengesloten, terwijl atleten die al tonnen of zelfs miljoenen binnenhalen dankzij startgelden en sponsors nog extra hun portemonnees kunnen spekken. Dat is niet eerlijk", aldus Van Klinken.

Sociale media

Uiterlijk speelt volgens Van Klinken een enorme rol in het aantrekken van sponsoren, net als sociale media. Daar is de atlete, samen met haar collega's ook steeds meer mee bezig. "Ik denk dat de meesten van ons best creatief zijn en ideeën hebben om zichtbaar te zijn op sociale media. We zijn alleen niet altijd goed in de uitvoering." Toch proberen ze zich als werpende vrouwen beter te profileren online. "Jonge meiden met interesse in onze sport moeten ook bij ons kunnen aankloppen."

Maar merken kunnen daar ook aan brijdragen. "In Amerika proberen ze sporters aan een merk te verbinden via hun verhaal of hoe ze in het leven staan. Mensen voelen dan een sterkere connectie met een sporter", legt ze uit.

In voetsporen Jutta Leerdam

Zo trad ze uiteindelijk in de voetsporen van topschaatsster Jutta Leerdam met een unieke samenwerking. Van Klinken heeft in Oregon, de thuisbasis van Nike, gestudeerd en traint daar nog steeds jaarlijks. Er werd contact gelegd met het sportmerk vanuit de hoofdcoach in Oregon. "Hij zei dat het niet kon dat ik in het walhalla van Nike rondliep in kleding van een ander merk. Zo is het gaan rollen."