Verbazing om 'waanzinnige' topatlete Femke Bol: 'Alsof ze op weg is naar de buurtsuper'

Femke Bol werd afgelopen weekeinde twee keer Europees kampioen op de estafette. Eerst bij het gemixte team, daarna bij de vrouwen. Het Nederlandse loopwonder liet dat er ogenschijnlijk makkelijk uitzien, wat voor verbazing zorgde bij ex-voetballer René van der Gijp.

Bol sloeg het indoorseizoen over, maar pakte wel de twee estafettes mee op de EK atletiek in eigen land. Op de 'thuisbaan' in Apeldoorn was er op donderdag goud met de gemengde ploeg, terwijl ze zondags met onder anderen Lieke Klaver won. Met name de manier van lopen viel op.

Femke Bol en Lieke Klaver halen opgelucht adem na estafettezege op EK: diskwalificatie teruggedraaid na protest Femke Bol, Lieke Klaver, Cathelijn Peeters en Nina Franke hebben in Apeldoorn voor een krankzinnig einde van de EK atletiek indoor gezorgd. Het viertal kwam na een geweldige eindspurt van Bol als eerste over de finish bij de 4 x 400 meter estafette, maar werd na afloop gediskwalificeerd vanwege het hinderen van een ander team. Nederland tekende protest aan en dat had succes waardoor het alsnog goud pakte.

Op weg naar de buurtsuper

In de podcast Kieft Jansen Egmond Gijp snijdt presentator en schrijver Michel van Egmond het onderwerp aan. "Heb je nog atletiek gekeken?", vraagt hij aan Van der Gijp en zaakwaarnemer Rob Jansen. "Femke Bol… Alsof ze op weg is naar de buurtsuper", looft Van Egmond de prestatie. "Echt waanzinnig", haakt Van der Gijp even in. "Je ziet niks aan d’r. En ze denkt oh er komt iemand aan, even versnellen", merkt Van Egmond op.

Goudhaantje Lieke Klaver liep bijzondere ontmoeting mis op EK atletiek: 'Toen is hij naar huis gegaan' Lieke Klaver werd omgedoopt tot koningin van de EK indoor atletiek in Apeldoorn. De Nederlandse topatlete maakte haar favorietenstatus meer dan waar en won de 400 meter bij afwezigheid van Femke Bol. Als kers op de taart werd ze ook nog Europees kampioene op de 4x400 meter met de vrouwenploeg.

"Het is zo mooi als je die anderen daar achter ziet zwoegen. Zij loopt zó makkelijk, dat is zo bijzonder om naar te kijken", gaat Gijp verder. Jansen denkt dat je met zulk talent geboren wordt. Wat ook voor Hassan geldt in de ogen van Van der Gijp.

Marathon

De 42 kilometer en 195 meter is een afstand waar de heren aan tafel niet graag aan meedoen. "Ik had het gewoon te ver gevonden", is Van der Gijp duidelijk. "Ik vind al die marathonlopers uitslovers. Dat zijn gewoon uitslovers. Het is niet de bedoeling om 42 kilometer te lopen", aldus het vaste gezicht van Vandaag Inside. "Heel lang heeft iemand dat gedaan in Athene. Dat is heel slecht bevallen trouwens", grapt de presentator.

"Je hebt van die sporters - René behoort niet tot die categorie - die gestopt zijn met voetballen, hun hele leven een pleurishekel gehad aan lopen op de training, en dan gaan ze marathon lopen. Die moeten toch een uitdaging hebben, of een doel", denkt Van Egmond. Als voorbeeld wordt Arjen Robben aangehaald, die meerdere (halve) marathons achter zijn naam heeft staan.