Topatleet Armand Duplantis hoopt dit jaar zijn liefde met Desiré Inglander te bezegelen met een groot huwelijksfeest. Maar de aanloop naar dat heugelijke moment verliep niet zoals gehoopt. "Het voelt wel wat vreemd aan. Ik ben dankbaar en er is veel liefde, maar we proberen toch de balans te vinden."

Officieel zijn de twee Zweedse sterren al geregristreerd al man en vrouw. Dat gebeurde nog voor de WK indoor bij een plechtigheid in Stockholm. De reden voor die ceremonie is dat het stel in juni een groot trouwfeest wil geven in Frankrijk. Maar daarvoor moesten de twee al in Zweden aan elkaar verbonden worden.

Toch zal het huwelijk deze zomer niet helemaal verlopen zoals de wereldkampioen en influencer het hadden gehoopt. Steinar Hoen, CEO en meetingdirecteur van de Bislett Games in het Noorse Oslo, gooide roet in het eten voor het stel. Hij praatte zijn mond voorbij over de gebeurtenis op 13 en 14 juni.

'In shock'

Duplantis en Inglander hadden de festiviteiten graag geheim gehouden, maar Hoen meldde dat de polsstokhoogspringer niet zal deelnemen aan de Bislett Games vanwege het huwelijk in het Franse Cannes. “Ik had gehoopt dat hij niks ging zeggen”, reageert Duplantis in Zweedse media op het uitlekken van het nieuws. “Ik was zelfs wat in shock dat hij zijn mond voorbij heeft gepraat, maar het is wat het is.” Hoen bood wel zijn excuses aan voor zijn onthulling.

Door de plechtigheid in Stockholm voelt Duplantis zich al 'half getrouwd', maar de officiële ceremonie zal in juni zijn. Dan worden ook de ringen uitgewisseld. "Ik ben nogal traditioneel op dat vlak", vertelt de atleet. “Het voelt wel wat vreemd aan. Ik ben dankbaar en er is veel liefde, maar we proberen toch de balans te vinden om het een beetje privé te houden ook. Het voelt nog niet echt comfortabel om erover te praten.”

Het was voor de 26-jarige geen moeilijke keuze om de wedstrijd in Noorwegen over te slaan. “Zo’n huwelijk komt maar één keer in je leven voor. Als je dan een of twee meetings mist, wie geeft daatr wat om? Ik heb de laatste vijf jaar de ene wedstrijd na de andere gedaan. Als ik dan eens eentje moet overslaan om te trouwen met de liefde van mijn leven, dan maakt me dat niks uit.”