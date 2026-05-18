Renger van der Zande heeft afgelopen weekend met volle teugen genoten van Max Verstappen op de Nürburgring. De ervaren Nederlandse coureur, die zelf ook meedeed aan de iconische race, is ondanks het uitvallen trots op zijn landgenoot.

Verstappen maakte afgelopen weekend een uitstapje van de Formule 1 om mee te doen aan de 24-uursrace op de iconische Nürburgring. Voor de Nederlander een welkome afleiding, omdat hij door de nieuwe regelgeving in de koningsklasse van het racen, het plezier een beetje was verloren. Samen met Daniel Juncadella en Lucas Auer reed hij in de Mercedes-AMG GT3 van #3 Team Verstappen Racing. Tot het richting het slot van de race mis ging,

Met nog drie uur op de klok zat Juncadella in de wagen, toen hij problemen kreeg met de aandrijfas van zijn auto. Team Verstappen reed toen aan de leiding, maar werd al snel ingehaald door het Mercedes-team van Maro Engel. Juncadella stuurde op laag tempo de auto naar de pitbox, maar niet veel later bleek dat de auto niet verder kon. Uiteindelijk werd het team van Verstappen 38e in de eindrangschikking en dat terwijl ze lange tijd eerste lagen.

De Nederlandse routinier van het racen Renger van der Zande deed ook mee aan de race. Hij zat in de HWA Mercedes en zag Verstappen van dichtbij aan het werk. Naar eigen zeggen kreeg Van der Zande 'kippenvel' toen hij de ex-wereldkampioen bezig zag op de Nürburgring. Hij noemt Verstappen een 'freak en een natuurtalent'. Van der Zande vertelt dat hij met volle teugen heeft genoten toen hij aan het begin van de race de onboard-beelden van Verstappen keek. "Als je hier niet van kunt genieten, ben je een zuur mens", concludeerde Van der Zande tegenover De Telegraaf.

Verstappen won dus niet op de Nürburgring, maar volgens Van der Zande heeft de coureur wel 'laten zien dat hij van een ander niveau is'. De Nederlander ziet dat Verstappen 'de lat nog hoger legt voor de concurrentie'. "Het is prachtig om te zien wat hij teweegbrengt. Maar zo eindigen is natuurlijk een domper", vertelt Van der Zande over zijn landgenoot.

