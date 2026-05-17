Max Verstappen zag zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring op pijnlijke wijze eindigen. Ook Tom Coronel was van de partij, maar had net als zijn landgenoot meerdere problemen. Na afloop was hij alsnog erg blij en doet hij een opmerkelijke uitspraak. "Volgend jaar gaan ze honderd procent rekening houden met de Formule 1-kalender."

Max Verstappen leek heel lang af te stevenen op de winst in Duitsland, maar mechanische problemen gooiden vlak voor de finish roet in het eten. Daardoor werd de Nederlander niet de tweede coureur ooit, na Niki Lauda, die zowel kampioen werd in de Formule 1 als de iconische race won. Toch ligt het steeds meer in de lijn der verwachting dat Verstappen snel weer terugkeert. Dat lieten zowel hijzelf als race-icoon Tom Coronel na afloop optekenen.

'Zet ik mijn huis op in'

Verstappen was zelf niet al te uitgesproken na afloop, maar zette de deur op een rentree in Duitsland op een kiertje. "Natuurlijk ga ik het proberen. Maar dat hangt ook een beetje van de Formule 1-kalender af", aldus de Red Bull-coureur, die dus nog niet weet of hij volgend jaar al revanche kan pakken. Coronel denkt echter dat Verstappen de organisatie nu zeker heeft beïnvloed.

"Ik kan jou vertellen, en daar zet ik mijn huis op: ze gaan hier volgend jaar 100 procent rekening houden met de Formule 1-kalender", meent Coronel na afloop van de race, in gesprek met Algemeen Dagblad. "Het zou zó stom zijn dat niet te doen. Dan gooien ze alles wat ze dit jaar hebben opgebouwd zo de prullenbak in." De 54-jarige coureur kende zelf overigens een matige race, nadat problemen al snel voor veel vertraging zorgden.

Verstappen-effect

Dat Verstappen er eigenhandig voor zorgde dat de race veel meer publiciteit dan ooit kreeg, zag ook Coronel. "Natuurlijk is er een Max Verstappen-effect, maar ze helpen elkaar", licht hij daarover toe. "De YouTube-streams en de kranten zijn maal tien: alles qua publiciteit ging door het dak."

"Weet je, hij is een viervoudig wereldkampioen Formule 1 die hier met een GT3 komt spelen. Ik begrijp die aandacht en ik ben er ook alleen maar blij mee. Ik hoorde andere mensen zeggen: we moeten klagen, want we kunnen er met de banden niet eens meer door. Ik denk daar heel anders over", aldus Coronel. "Die hype rond Max is juist heel belangrijk, ook voor teams en coureurs. Eerst moest je sponsors uitleggen wat dit voor race dit was. Nu zeg ik gewoon: Verstappen doet mee. Dan is het: oh ja, oké! Ik hoef mijn sponsors niets meer uit te leggen. De 24 uur van de Nürburgring staat op de kaart. En ik zeg je: dit gaat de 24 uur van Le Mans qua naam helemaal omver blazen."

