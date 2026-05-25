De Amerikaanse racewereld stond vorige week plots stil na het overlijden van de 41-jarige racelegende Kyle Busch. De eerste NASCAR-race na zijn dood werd gewonnen door de zwager van Max Verstappen. Dat riep veel emoties bij hem op, want hij had een bijzondere band met Busch.

Het overlijden van Busch kwam als een schok binnen in de Verenigde Staten. De pas 41-jarige autocoureur werd tweemaal kampioen van de NASCAR en stond te boek als een icoon in de sport. Na een kort ziektebed overleed hij. Busch was woensdag nog aan het testen in de Chevrolet-racesimulator in Concord, North Carolina, toen hij onwel werd en naar een ziekenhuis in Charlotte werd gebracht. Dit werd aan persbureau Associated Press bevestigd door verschillende bronnen. De Amerikaan laat zijn vrouw en twee jonge kinderen achter.

Emotionele race

Na het tragische overlijden werd er in Amerika besloten om de volgende NASCAR-race toch gewoon door te laten gaan. In Charlotte, de stad waar Busch notabene overleed, stond zondagnacht de Coca Cola 600 op het programma.

Deze race werd uiteindelijk gewonnen door de Mexicaan Daniel Suarez. Hij is de man van Julia Piquet, de zus van Kelly Piquet. Kelly is de partner van Max Verstappen en dus is Suarez een zwager van de Nederlandse F1-coureur. Na afloop van de race werd Suarez enorm emotioneel. De coureur had dan ook een speciale band met de overleden Busch.

'Hij was een geweldig mens'

Toen Suarez in 2015 van Mexico naar Amerika verhuisde om zijn raceloopbaan op te starten, belde Busch hem iedere week om te helpen, zo vertelde de zwager van Verstappen na de race. "Hij wist niet wie ik was, hij wist niets over mij, en toch nam hij altijd de tijd om de telefoon op te nemen en heeft hij me letterlijk het hele jaar 2015 geholpen", zo verklaarde hij zichtbaar geëmotioneerd. "Hij hoefde die Mexicaanse jongen die nauwelijks Engels sprak niet te helpen. Ik was gewoon dol op die man. Hij was een geweldig mens."

'Deze is voor Kyle Busch'

Op Instagram deelde Suarez ook een emotioneel bericht samen met zijn geliefde Piquet. Zo plaatste de Mexicaan foto's van de twee tijdens een emotionele omhelzing na de finish. "God zegent jou mijn lief. Deze is voor Kyle Busch", zo schreef hij erbij.

