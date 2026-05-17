Shorttrackbroers Jens en Melle van 't Wout zijn sinds de succesvolle Olympische Spelen vrijwel overal graag geziene gasten. Daardoor waren ze dit weekend bij een bijzondere sportwedstrijd in Spanje. Alleen blijkt daar dat hun kennis van andere sporten toch wel wat te wensen over laat. Bovendien schrikken ze behoorlijk van het prijzengeld.

Sinds de zeer succesvolle Winterspelen bij zijn voor de gebroeders Van 't Wout, met in totaal maar liefst zes medailles, leven Jens en Melle er behoorlijk op los. Bovendien worden ze ook steeds vaker als eregasten gevraagd om andere sporten te bezoeken. Dit weekend waren de twee gouden olympiërs in Barcelona. Helaas hadden ze zich echter niet al te goed voorbereid op het spektakel dat hun te wachten stond.

Gebrekkige kennis

De topshorttrackers waren namelijk uitgenodigd door Ziggo Sport om te gast te zijn bij de MotoGP-race in Catalonië. In Barcelona zagen ze onder meer hoe de Italiaan Fabio Di Giannantonio er met de winst door zag, maar ook hoe de wedstrijd werd overschaduwd door een harde crash van Alex Marquez. Voorafgaand aan de race werden de broers getest op hun kennis van de verschillende andere sporten, maar die is op zijn zachtst gezegd niet geweldig.

Eerst worden de broers bevraagd naar hun kennis van de MotoGP. Als de presentator vraagt waar de bekende Marquez-broertjes vandaan komen, uit Spanje, hebben ze allebei geen enkel idee. "Italië", gokt Jens, die het fout blijkt te hebben, Vervolgens worden ze getest op hun kennis over tennis, en daar weten ze wel iets meer van. Maar het verschil in prijzengeld is voor de beide shorttrackers vrij schokkend.

Switchen van sport?

Als Jens en Melle te horen krijgen dat de zusjes Williams maar liefst 138 miljoen dollar aan prijzengeld hebben verdiend, worden ze even stil. "Dat is enorm veel zeg. Misschien moeten we dan toch maar gaan tennissen", grapt Melle. Shorttrack is immers geen sport waar je heel rijk van kan worden, in tegenstelling tot het tennis. Ze moesten eens weten dat er binnen het tennis zelfs nog geklaagd wordt over het prijzengeld...

Wellicht dat de Van 't Wout-broers met de oprichting van hun eigen commerciële team iets meer gaan verdienen, al valt het in het niets bij de opbrengsten uit onder meer de tennissport. Tijdens de Olympische Spelen viel Jens overigens al eerder door de mand met zijn gebrekkige Nederlandse sportkennis. Toen wist hij niet te vertellen wie Ruud Gullit en Marco van Basten waren.

