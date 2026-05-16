Wat een debuut. Max Verstappen beleefde zijn eerste meters in de 24 uur van de Nürburgring met een flink schrikmoment, maar liet daarna zien wat hij in huis heeft. Met een indrukwekkende inhaalrace werkte de viervoudig wereldkampioen zich van de tiende naar de eerste positie en maakt hij diepe indruk op de Nürburgring.

Verstappen stapte na ruim een uur racen achter het stuur, toen teamgenoot Daniel Juncadella de pits opzocht voor de eerste pitstop. De Spanjaard had een rommelige openingsfase achter de rug met wat contact onderweg, maar het team kwam zonder tijdstraf weg. De Nederlander dook achter het stuur op de tiende positie, maar veel auto's voor hem moesten nog naar binnen voor hun eerste pitstop.

Schrikmoment

Nauwelijks een paar minuten op de baan of het ging bijna vreselijk fout. Verstappen zat op de staart van zijn voorganger en werd ongeduldig. Hij verloor de controle, belandde in het gras en ontsnapte maar net aan de vangrail. Voor even leek zijn langverwachte debuut in de ultieme 24-uursrace al voorbij voordat het echt begonnen was. Zijn auto leek geen schade te hebben opgelopen, maar de hartslag van de wereldkampioen zal even flink zijn gestegen.

De 'Groene Hel' deed intussen zijn naam alle eer aan. Meerdere coureurs gingen in de fout, crashes volgden elkaar op en de baan lag bezaaid met troep. Maar Verstappen reed gewoon door en bleef posities winnen. Van opgeven was geen sprake.

Verstappen aan de leiding

Ondanks de verloren tijd door het uitstapje op het gras zette Verstappen direct druk en klom hij via een reeks inhaalacties van de tiende naar de tweede positie. De Lamborghini voor hem was op de rechte stukken te snel, dus moest hij zijn kansen in de bochten zoeken. Met wat ellebogenwerk wist hij hem te verschalken. Met de regen die inmiddels op de Nürburgring viel als extra uitdaging, dichtte hij een flink gat op de koplopers en zette hij de jacht in op de eerste positie.

Toen was het zover. Verstappen dook slim het verkeer in en verschalkte in één keer twee rijders tegelijk. Waar anderen aarzelden, zag de wereldkampioen zijn kans en greep die met beide handen aan. Met nog ruim 21 uur te gaan zegt de leiding nog weinig, maar het is een indrukwekkend statement van de Nederlander in zijn allereerste optreden op de Nürburgring.

Concurrenten van Verstappen lopen schade op

Na zijn stint pitte Verstappen met een voorsprong van 25 seconden op de rest, teamgenoot Jules Gounon nam het stuur over. Maar de regen sloeg genadeloos toe op de Nürburgring. Gounon verloor zijn voorsprong razendsnel en zag ook de leiding aan zich voorbijgaan, terwijl grote concurrent Kevin Estre met zijn Porsche van de baan schoot en hard de vangrail in knalde. Ook Arjun Maini kwam zwaar ten val in dezelfde klasse. De Ford Mustang van Kevin Olsen profiteerde en nam de leiding over.

Verstappen-gekte

De aanwezigheid van Verstappen in de Nürburgring is sowieso al bijzonder. Stefan Wendl, hoofd raceprogramma van Mercedes-AMG, omschreef hem eerder al als een geval apart. "Zoiets had ik nog nooit gezien, iemand die zich zó snel aanpast", vertelde hij aan De Telegraaf. "Sowieso is het al heel bijzonder dat een huidige Formule 1-coureur dit programma doorloopt, gewoon omdat hij er zoveel plezier uithaalt en racen zijn passie is."

Verstappen is niet de enige Nederlander die meedoet aan de race. Nicky Catsburg, die de 24 uur van de Nürburgring al tweemaal won, reed met zijn team een tijdje op de eerste plek. Ook Tom Coronel en Jeroen Bleekemolen kwamen in andere klassen in actie. Minder goed nieuws was er voor Thierry Vermeulen, de zoon van Verstappens manager Raymond Vermeulen vloog eerder hard de vangrail in na contact met een langzamere deelnemer en moest zijn race staken.

