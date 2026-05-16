Valtteri Bottas beleefde tijdens het Grand Prix-weekend in Miami een nacht die hij voorlopig niet snel zal vergeten. De Finse Cadillac-coureur stapte de volgende ochtend de oprit van zijn Airbnb op en trof een aanblik die hij niet had verwacht. Wat volgde overtrof alles wat hij zich had kunnen bedenken.

Bottas verbleef tijdens het raceweekend in Miami in een Airbnb in het nabijgelegen Fort Lauderdale. Vrijdagavond keerde het gezelschap zoals gewoonlijk terug na een dag op het circuit, parkeerden ze de Cadillac Escalade op de oprit en gingen vroeg slapen.

De autosleutels lagen gewoon binnen op tafel. De volgende ochtend was de SUV echter spoorloos verdwenen. "Ik kon het niet geloven", vertelt Bottas in zijn podcast What's Next. "De sleutels lagen nog steeds binnen op tafel. Toen dacht ik echt: hoe is onze auto van de oprit van een Airbnb gestolen?"

FBI

Het gestolen voertuig zorgde meteen voor een logistiek probleem. Het team stuurde gelukkig snel een vervangende auto, maar onderweg naar het circuit realiseerde Bottas zich dat zijn paddockpas nog in de gestolen Escalade lag. Zonder pas geen toegang tot heet circuit, uitgerekend op de dag van de sprintrace.

De auto werd later teruggevonden in een buurt die Bottas omschreef als een gebied met 'veel criminaliteit'. Juist vanwege de paddockpas en de mogelijke veiligheidsrisico's raakte de FBI betrokken bij het onderzoek. "Er kwam een volledig onderzoek", legt de Fin uit. Volgens Bottas werd de Escalade hoogstwaarschijnlijk gebruikt als vluchtauto bij een ander misdrijf. "Blijkbaar hebben ze een misdaad gepleegd met die auto en hem daarna achtergelaten. Dit is me nog nooit overkomen."

Bewaking

Na het incident werd de beveiliging rondom de Airbnb direct opgeschaald. De rest van het weekend stond er permanent een bewaker voor de deur, bewapend en volledig uitgerust met kogelvrij vest. Bottas kon er achteraf ook om lachen, al bleef hij verbaasd over de technische hoogstandjes van de dieven. "Er moet enorm veel technologie bij komen kijken. Hoe kom je anders in zo'n auto en schakel je direct de tracker uit? Best indrukwekkend."

Max Verstappen

Terwijl Bottas zijn bizarre Miami-avontuur deelde met de buitenwereld, is de aandacht in de Formule 1-wereld inmiddels alweer verschoven naar de Nürburgring. Daar maakt zijn collega Max Verstappen vandaag zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. De Nederlanders beleefde tijdens zijn eerste meters in de 'Groene Hel' een hartje in de keel, nadat hij maar net contact met de vangrail wist te vermijden.

