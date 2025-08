Max Verstappen is momenteel de enige Nederlander in de Formule 1. Maar er zijn tientallen talentvolle Nederlandse racer die hetzelfde ambiëren. Zo ook Rocco Coronel, de veertienjarige zoon van autosportcoureur Tom. Die toont geen medelijden met zijn zoon.

Coronel zit in het opleidingsteam van Red Bull Racing, waar ook ooit Verstappen voor werd gestrikt. Sinds dit jaar komt de jongeling uit in het Britse Ginetta Junior Championship, en dat gaat hem behoorlijk goed af. Cornel junior won al meerdere races en gaat aan de leiding in het kampioenschap.

Harde leerschool

Tijdens racedagen is vader Tom zijn coach. Vooral zijn coach zelfs. De autosportcoureur schuwt kritiek dan ook niet. "Dat is niet altijd fijn, zeker niet direct na een race", erkent Coronel junior in De Telegraaf. "Als ik tweede ben geworden en hij dan zegt dat ik had kunnen winnen. Maar na vijf of tien minuten is het oké, hoor. En achteraf vind ik ook altijd wel dat hij gelijk heeft."

Zijn vader kan het weten, hij is immers jarenlang werkzaam in de autosport en kent de harde wetten. "De waarheid is de waarheid", zegt hij dan ook. "Tweede is niet goed genoeg", is hij resoluut. Maar: "Aan de ene kant probeer ik Rocco ook te beschermen, want hij is mijn zoon."

Werk en privé gescheiden houden

Op de baan laat Coronel "de emotie van het vader-zijn weg". "Want dan gaat het mis", denkt hij. "Maar aan de andere kant ben ik kritischer op hem dan ik ooit op iemand ben geweest. Als mijn tips hem kunnen helpen om vijf honderdsten sneller te gaan, kan dat al het verschil zijn tussen winnen of verliezen."

Toch is de weg naar de Formule 1 nog lang, weet ook de familie Coronel. "Dat lukt alleen als je er alles aan doet en hard werkt. Rocco heeft nog zoveel te leren de komende vijf jaar", stelt senior.

Leider in het algemeen klassement

Vooralsnog gaat het hem in het Ginetta Junior Championship goed af. Hij won negen van de twaalf races, waaronder de laatste twee op eigen terrein. Eind juli was Coronel de beste op Circuit Zandvoort. Hij gaat aan kop van het kampioenschap met 467 punten.