Zijn eerste meters in de 24 uur van de Nürburgring en de 'Groene Hel' laat meteen zien waarom ze het zo noemen. Max Verstappen werd ongeduldig, moest het gras op en ontsnapte maar net aan een contact met de vangrail tijdens zijn langverwachte debuut.

Verstappen stapte na ruim een uur racen achter het stuur, toen teamgenoot Daniel Juncadella de pits opzocht voor de eerste pitstop. De Spanjaard had een chaotische openingsfase achter de rug, hij raakte een Lamborghini en kreeg daarvoor een tijdstraf van 32 seconden. De Nederlander dook achter het stuur op de tiende positie, maar veel auto's voor hem moesten nog naar binnen voor hun eerste pitstop.

Schrikmoment

Nauwelijks een paar minuten op de baan of het ging bijna vreselijk fout. Verstappen zat op de staart van zijn voorganger en werd ongeduldig. Hij verloor de controle, belandde in het gras en schampte de vangrail maar net. Voor even leek zijn langverwachte debuut in de ultieme 24-uursrace al voorbij voordat het echt begonnen was. Zijn auto leek geen schade te hebben opgelopen, maar de hartslag van de wereldkampioen zal even flink zijn gestegen.

Van opgeven was geen sprake. Ondanks de verloren tijd door het uitstapje op het gras zette Verstappen direct druk en reed Adam Christodoulou redelijk simpel voorbij, waarmee hij opschoof naar de negende positie. Maar door het kostbare tijdverlies moest de wereldkampioen wel in de achtervolging. De Lamborghini voor hem was op de rechte stukken te snel voor zijn Mercedes, dus moest Verstappen zijn kansen in de bochten zoeken. Met wat ellebogenwerk wist hij de Lamborghini toch te verschalken en klom hij naar de achtste positie.

Verstappen-gekte

De aanwezigheid van Verstappen in de Nürburgring is sowieso al bijzonder. Stefan Wendl, hoofd raceprogramma van Mercedes-AMG, omschreef hem eerder al als een geval apart. "Zoiets had ik nog nooit gezien, iemand die zich zó snel aanpast", vertelde hij aan De Telegraaf. "Sowieso is het al heel bijzonder dat een huidige Formule 1-coureur dit programma doorloopt, gewoon omdat hij er zoveel plezier uithaalt en racen zijn passie is."

Verstappen is niet de enige Nederlander die meedoet aan de race. Nicky Catsburg, die de 24 uur van de Nürburgring al tweemaal won, reed met zijn team zelfs een tijdje op de eerste plek. Ook Tom Coronel en Jeroen Bleekemolen komen in andere klassen in actie. En dan is er nog de Ferrari van Thierry Vermeulen - de zoon van Verstappens manager Raymond Vermeulen - die op het moment van schrijven de leiding had in de race.

