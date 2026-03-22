Er zijn weinig basketballers zo iconisch als LeBron James en dat bewijst de Amerikaanse routinier zelfs op late leeftijd nog in de NBA. Zondagochtend Nederlandse tijd verbrak hij maar weer eens een record in zijn 'jacht' op de status van beste aller tijden.

LeBron James heeft zaterdag het NBA-record voor meeste gespeelde wedstrijden in het reguliere seizoen gebroken. Hij kwam in actie voor zijn 1612e duel toen zijn Los Angeles Lakers het opnamen tegen de Orlando Magic. Hij passeerde daarmee het aantal van 1611 wedstrijden dat sinds 1997 op naam stond van Robert Parish. Een bijna dertig jaar oud record uit de boeken dus en op naam van de iconische basketballer.

'Hij moet wel gek zijn'

James is bezig aan zijn ongekende 23e NBA-seizoen. Hij heeft al tal van NBA-records op zijn naam staan, waaronder dat voor meeste gescoorde punten en de langste reeks wedstrijden in het reguliere seizoen met minstens tien punten ooit: 1297. "Hij moet wel gek zijn," zei zijn 27-jarige teamgenoot Austin Reaves over de voortdurende drang van de 41-jarige James om te presteren. "Er kunnen geen normale dingen in zijn hoofd omgaan als je het op zo'n hoog niveau zo goed blijft doen."

'Super duper cool'

James reageerde na afloop van de historische zege op Orlando Magic op het verbreken van weer een nieuw record. "Het is niet zo dat ik een lijstje bijhoud en tegen mezelf zeg dat ik dit en dat record wil pakken. Het gebeurt gewoon en al die records staan niet eens op mijn lijstje van dingen die ik graag wil bereiken. Vroeger wilde ik de beste speler van de NBA zijn, ik wilde één van de grootsten zo niet dé grootste basketballer ooit worden. Ik wilde kampioen worden en dat soort dingen. Die stonden op mijn wensenlijst. De meeste van dit soort records overkomen me gewoon, maar zijn wel super duper cool."