LeBron James zorgde opnieuw voor een moment dat de geschiedenisboeken in gaat, maar kon daarmee geen glimlach op het gezicht van de Lakers-fans toveren. In de beladen stadsderby tegen de Los Angeles Clippers passeerde hij een iconische mijlpaal van Michael Jordan, terwijl zijn ploeg tegelijk een pijnlijke nederlaag én een flinke domper te verwerken kreeg.

Met 36 punten vestigde LeBron James zich opnieuw in de recordboeken. De superster werd de oudste speler ooit die meer dan dertig punten scoorde in een NBA-wedstrijd en liet daarmee een prestatie van Michael Jordan achter zich. Op bijna veertigjarige leeftijd blijft James zijn grenzen verleggen, een bewijs van zijn uitzonderlijke fitheid en klasse. James speelde efficiënt: hij kwam sterk door naar de basket en was bovendien trefzeker van buiten de driepuntslijn.

Historische avond krijgt wrange nasmaak

Toch leverde die historische avond de Lakers weinig op. In de derby van Los Angeles ging de ploeg met 103-88 onderuit tegen de Los Angeles Clippers. Waar James zijn stempel drukte op de score, bleef collectieve steun uit. De Clippers hadden hun zaken beter op orde en liepen in de tweede helft overtuigend weg.

De nederlaag was niet eens de grootste zorg voor de Lakers. Halverwege de wedstrijd moest Luka Doncic het veld verlaten met een blessure aan zijn linkerbeen en keerde hij niet meer terug. De Sloveense ster was tot dat moment nog niet dominant geweest, maar zijn uitval zorgde zichtbaar voor onrust bij de ploeg. Hoe ernstig de blessure precies is, bleef na afloop onduidelijk, maar met het zware programma dat de Lakers te wachten staat, is het een tegenvaller die hard aankomt.

Record dat de pijn verzacht

Aan de kant van de Clippers blonken juist meerdere spelers uit. Kawhi Leonard leidde zijn ploeg met een dominante prestatie, terwijl James Harden het spel slim dicteerde. De Lakers misten daarentegen consistentie en konden het tempo van de thuisploeg niet bijbenen, ondanks de individuele klasse van James.

Zo bleef er na afloop een dubbel gevoel hangen. LeBron James bewees opnieuw dat leeftijd hem nauwelijks lijkt te raken en dat hij zich nog altijd kan meten met de allergrootsten uit de NBA-historie. Tegelijkertijd verlieten de Lakers het veld met een nederlaag én nieuwe zorgen, waardoor een historische avond uiteindelijk niet meer was dan een schrale pleister op de wonde.