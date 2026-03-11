Miami Heat-speler Bam Adebayo heeft zich de geschiedenisboeken van de NBA in geschoten. De speler scoorde afgelopen nacht liefst 83 punten tegen Washington Wizards. Daarmee komt hij binnen op plek 2 van meest gescoorde punten in één wedstrijd, boven het overleden icoon Kobe Bryant.

Fans in het Kaseya Center in Miami waren getuige van iets krankzinnigs. Na een kwart had Adebayo al 31 punten in het netje liggen. Bij rust stond de teller op 43, terwijl hij er 62 had bij het einde van het derde kwart. Daar kwamen er in de laatste twaalf minuten dus nog 21 punten bovenop. Dankzij Adebayo won Miami overtuigend met 150-129 van de Wizards.

Adebayo speelde bijna 42 minuten; hij kon dus maar een klein deel van de wedstrijd uitrusten. De center benutte 20 uit 43 schotpogingen, daarvan was hij 7 op 22 vanachter de driepuntslijn. Liefst 43 keer mocht Adebayo ook aanleggen voor een vrije worp, daarvan gingen er 36 in. Dat leverde hem een record op. Wilt Chamberlain en en Adrian Dantley hadden het voorheen in handen met 28 rake vrije worpen.

Bam Adebayo scoort 83 punten in NBA

Met zijn 83 punten noteerde de 28-jarige Adebayo het op een na hoogste puntenaantal in de NBA. Hij overtrof Kobe Bryant, die in 2006 tot 81 punten kwam. Adebayo kwam niet in de buurt van het absurde record dat Chamberlain in 1962 zette met liefst 100 punten.

Toch was de vreugde er niet minder om bij de hoofdrolspeler. "Het is een bijzonder moment," zei hij na afloop van de wedstrijd. "Wilt, ik, en dan Kobe. Dat klinkt gek", vond Adebayo.

83 POINTS FOR BAM ADEBAYO.



THE SECOND-MOST EVER.



Wilt: 100

Bam: 83

Kobe: 81 pic.twitter.com/5AxI6j8m35 — NBA (@NBA) March 11, 2026

De speler dacht aan de overleden Bryant. "Ik vraag me af wat hij zou zeggen, dat ik met 83 punten hem voorbijstreef. Want ik heb altijd al een gesprek met hem willen hebben... hij zou me waarschijnlijk zeggen dat ik het nog eens moet doen. Het is gewoon een surrealistisch moment om in het gezelschap te zijn van iemand die je als kind bewonderde."

Vreugde bij coach Spoelstra

Zijn coach Eric Spoelstra genoot ook met volle teugen. "De laatste zes minuten van het derde kwart en het hele vierde kwart was ik fan", reageerde hij. "Dit kwam uit het niets. Dit overviel ons. Het overviel ons allemaal. Toen het zo doorging, wisten we dat we deel konden uitmaken van iets bijzonders", aldus Spoelstra. "Je wordt net als iedereen meegesleept door het moment. Ik wilde hem niet in de weg staan. En ik zou hem er zeker niet uithalen."

Bekende vriendin in het publiek

Adebayo zette zijn uitzonderlijke prestatie neer voor de ogen van zijn vriendin A'ja Wilson. Zij is een bekende speelster in de WNBA van Las Vegas Aces. Zij werd driemaal kampioen en werd vier keer uitverkozen tot beste speelster van de competitie.