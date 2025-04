3x3 basketballer Dimeo van der Horst en andere oud-topsporters te zien in populair TV-programma

RTL heeft de deelnemers voor het nieuwe seizoen van het immens populaire programma De Verraders bekendgemaakt. Onder de kandidaten zitten maar liefst vier (oud-)topsporters, waaronder een atleet die op de meest recente Olympische Spelen nog goud wist te winnen.

Die atleet is Dimeo van der Horst. Hij pakte samen met Worthy de Jong, Jan Driessen en Arvin Slagter een gouden medaille tijdens het 3x3 basketballtoernooi van de Spelen in Parijs. Hij is de enige nog actieve topsporter die meedoet aan het programma.

Ex-olympiërs

Ook doen er twee andere ex-olympiërs mee aan het programma. Churandy Martina en Lidewij Welten gaan ook actief op zoek naar de Verraders. Eerstgenoemde is oud-sprinter en was actief op meerdere Olympische Spelen. Martina heeft nog altijd het Nederlands record op de 100 meter en de 200 meter in handen.

Welten stopte in de zomer 2024 als hockeyster nadat ze een plek in de selectie voor de Spelen van Parijs misliep. In haar prijzenkast liggen maar liefst drie gouden medailles van de Spelen in Beijing (2008), Londen (2012) en Tokyo (2020). In 2016 werd Welten met de hockeysters tweede op de Spelen van Rio de Janeiro en pakte ze zilver. De laatste jaren van haar carrière kampte de tophockeyster met veel blessureleed, waardoor ze de knoop doorhakte en stopte.

Afscheid van een hockeylegende: Lidewij Welten lachend met pensioen na zware nederlaag met Kampong Lidewij Welten (33) heeft maandag afscheid genomen van het profhockey. De Eindhovense doet dat als een van de succesvolste speelsters in het vrouwenhockey ooit. Ze werd driemaal olympisch kampioen, heeft ook een hattrick aan de wereldtitels en pakte viermaal de Europese titel met Nederland.

Jan van Halst

De laatste oud-sporter die meedoet aan het programma is Jan van Halst. De oud-voetballer was actief als speler bij onder andere FC Twente en Ajax en nam vorig seizoen de honneurs waar als interim-directeur bij de Amsterdammers. Op tv is Van Halst ook geen onbekende. Zo was hij regelmatig te zien als analist in verschillende tv-programma's en deed hij al mee met het eveneens populaire tv-programma Expeditie Robinson.

De Verraders

In het programma De Verraders moet een groep BN'ers op zoek naar de drie verraders in hun midden. Overdag kunnen de zogenaamde 'getrouwen' deze verraders wegstemmen, maar in de avond vermoorden de verraders juist één van de getrouwen. Wie er aan het eind overblijft en de verraders ontmaskert wint het programma. Lukt niemand dit, dan winnen de verraders. Oud-winnaars zijn onder andere hockeyster Noor Omrani en oud-basketballer Chatilla van Grinsven.