Aangeslagen Jack van Gelder verklaart reden voor sneer naar René van der Gijp: 'Het is een groot gemis'

Jack van Gelder baarde afgelopen weekeinde opzien door collega en oud-voetballer René van der Gijp flink onder vuur te nemen. Een kleine rel volgde. De oud-presentator van de NOS heeft een verklaring voor zijn gedrag en woorden richting Van der Gijp.

Die was vorige week vrijdag redelijk luchtig over de komst van een mogelijke Derde Wereldoorlog door de strijd tussen Rusland en Oekraïne. "Ga lekker op het terras zitten en neem een wijntje, maak je niet zo druk", waren zijn woorden bij Vandaag Inside. Een paar dagen later reageerde Van Gelder daar op door te zeggen: "Ik slik geen pillen, dus ik leef in de realiteit."

Antidepressiva

Later zei hij te hebben gelezen dat Van der Gijp aan de antidepressiva zit. "Dan ben je opgewekter dan iemand die dat niet is", stelde Van Gelder, die een paar dagen daarvoor op de hak werd genomen bij Vandaag Inside. De woorden van de oud-presentator waren volgens hem niet bedoeld om het veelbesproken trio terug te pakken. "Ik maak me wel zorgen, maar ik vind het fijn als je kunt zijn zoals hij."

Van Gelder deed zijn verhaal bij De Oranjezondag. Een dag later verscheen Van der Gijp weer op de televisie samen met Johan Derksen. Laatstgenoemde vertelde: "Hij (Van Gelder, red.) kwam in beeld en had een heel verbitterd hoofd. Ik dacht: die heeft net ruzie gehad. Het kwam zomaar uit de lucht vallen."

Overleden moeder

Van Gelder erkende in De Telegraaf dat er wat speelde, maar het was geen ruzie. Zijn moeder is namelijk twee weken geleden overleden op 99-jarige leeftijd. " Ik zat niet helemaal op mijn gemak aan tafel, dat klopt. Het verlies van mijn moeder hakt er meer in dan gedacht", erkende Van Gelder.