Rond Formule 1-legende Michael Schumacher kwam er woensdag een schokkende beschulding naar buiten. Een autocoureur én vriend van zijn zoon Mick zou namelijk een ernstig misdrijf zijn begaan in de villa van de familie.

De week begon nog met goed nieuws rondom de 56-jarige Schumacher, wie na een ski-ongeluk van elf jaar geleden zwaar hersenletsel heeft opgelopen en nog steeds aan het revalideren is in een Zwitserse privékliniek. Lang was er weinig duidelijkheid over de situatie van de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1. Toch bracht motorsport-journalist Stéfan L'Hermitt van L'Équipe onlangs het nieuws dat Schumacher dit jaar een helm voor het goede doel heeft gesigneerd. Hij noemde dit een 'een goed teken'.

Ernstige beschuldiging

Toch kwam er woensdag een beschuldiging naar buiten wat dit nieuws overschaduwt. De Zwitserse krant 24 Heures kwam met het nieuws dat er deze week een rechtszaak wordt gehouden over een strafrechtelijke klacht die zou zijn begaan in de villa van Schumacher.

De verdachte in de zaak is een autocoureur én vriend van Mick Schumacher, oud-coureur bij Haas. Om wie het gaat is niet bekend, maar de beschuldiging is zeer ernstig. De coureur wordt ervan beschuldigt dat hij in 2019 een verpleegster van Schumacher heeft verkracht in de villa van de Duitser. Een officiële aanklacht werd pas in 2022 ingediend, nadat de verpleegster werd ontslagen door de familie.

Details aanklacht

De Zwitserse rechtbank openbaarde ook details over de aanklacht. Zo zou de verkrachting hebben plaatsgevonden na een cocktailfeestje op 23 november 2019. De verpleegster verklaarde te veel cocktails met wodka te hebben gedronken, waarna collega's haar op bed hebben gelegd om te rusten. Kort daarna zou de beschuldigde coureur tweemaal seks met haar hebben gehad.

Mick Schumacher

Inmiddels is Schumacher junior begonnen aan een grote carrièreswitch. Na zijn tweejarige loopbaan in de koningsklasse van de autosport, focust hij zich nu op een andere discipline. Maandag reed Schumacher zijn eerste rondes in de IndyCar. Hij reed een aantal testrondes op het circuit van Indianapolis, maar achteraf gaf hij al aan dat hij nog niet zeker is of de sport iets voor hem is. Schumacher zal in de nabije maanden een keuze maken over zijn toekomst in de IndyCar.