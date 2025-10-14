F1-legende Michael Schumacher kreeg elf jaar geleden een heftig ski-ongeluk, waardoor hij nooit meer de oude zou worden. Jarenlang bleef het stil rondom de Duitser tot nu, want plots is er een positieve update over het icoon van de racesport.

Schumacher schopte het in zijn loopbaan als Formule 1-coureur tot de absolute top en hij werd een waar icoon van de sport. De Duitser werd maar liefst zeven keer wereldkampioen, pakte 91 overwinningen en reed 155 keer naar een podiumplaats. Na een korte comeback beëindigde Schumacher in 2012 zijn loopbaan, waarna het in december 2013 gruwelijk mis ging voor de coureur.

Bijna twaalf jaar geleden raakte Schumacher zwaar gewond door een ongeluk tijdens het skiën. De Duitser liep blijvende hersenschade op en hij verblijft sinds het ongeluk in een privékliniek in het Zwitserse Lausanne. Lange tijd bleef het stil rondom Schumacher en zijn gezondheid, maar motorsport-journalist Stéfan L'Hermitt van L'Équipe kwam onlangs vrij plotseling met een update.

'Een goed teken'

"Ik wil niet zeggen dat het goed met hem gaat, maar het gaat misschien wel wat beter. Maar in principe weten we nog niks. Hij heeft dit jaar al een helm gesigneerd voor het goede doel. Was het zijn vrouw die zijn hand vasthield? We hebben geen idee, maar het is voor het eerst weer dat er een goed teken komt. Bijna een teken van leven", zo vertelt L'Hermitt tegenover Le Grand Recit over Schumacher en zijn huidige conditie. De coureur zou echter nog altijd niet kunnen praten of communiceren.

Mick Schumacher

Inmiddels is Mick Schumacher, de zoon van de Formule 1-legende, begonnen aan een grote carrièreswitch. De Duitser reed voor teams als Haas in de koningsklasse van de motorsport, maar hij focust zich nu op een andere discipline. Maandag reed Schumacher zijn eerste rondes in de IndyCar. Hij reed een aantal testrondes op het circuit van Indeanapolis, maar achteraf gaf hij al aan dat hij nog niet zeker is of de sport iets voor hem is. Schumacher zal in de nabije maanden een keuze maken over zijn toekomst in de IndyCar.