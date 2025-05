Ajax-talent Damián van der Vaart moet het op speciale dag 'voor de eerste keer' zonder zijn moeder doen

Feest in huize Van der Vaart, Polman en Meis: (stief)zoon Damián viert op 28 mei zijn negentiende verjaardag. Zijn moeder legt hem virtueel in de watten, aangezien ze duizenden kilometers van hem vandaan is.

'Dat is mijn jongen. Fijne verjaardag mijn lieve Dami. En voor het eerst sta ik niet aan zijn zijde op zijn verjaardag - maar mijn hart is daar bij hem', begint Meis haar verhaal op Instagram. Zij is voor haar werk als presentatrice in Griekenland, waar ze de Duitse variant van Love Island VIPS presenteert, terwijl Van der Vaart in Nederland verblijft.

'Twee verschillende fases, één gedeelde droom: alles geven', schrijft ze verder.

Echte voetbaljongen

De appel valt niet ver van de boom in de familie Van der Vaart. Damián is net als zijn vader hard op weg om profvoetballer te worden, hij voetbalt in de jeugd van Ajax. Dat zag Meis al van mijlenver aankomen. 'Vanaf het moment dat ik je kleine hand vasthield in het Bernabéu (stadion Real Madrid, red.), wist ik dat voetbal in je hart leefde. En nu stap je op het veld met je eigen shirt, om je eigen legacy te schrijven.'

Meis heeft haar zoon enorm zien veranderen. 'Je bent uitgegroeid tot een man met zoveel gratie, vriendelijkheid, charme en kracht. Damián, ik ben oneindig trots op je', verzekert het model. 'Fijne verjaardag, mijn liefste.'

Bekerwinst

Sinds 2023 voetbalt Van der Vaart junior in de jeugd van Ajax, daarvoor speelde hij in Denemarken bij Esbjerg - waar Estavana Polman, de vriendin van Rafael, destijds handbalde. Damián heeft al meermaals zijn contract verlengd, de laatste keer tot 2029. "Hij is een aanvallende middenvelder met veel dynamiek, die vaak in het zestienmetergebied van de tegenstander opduikt. Hij heeft een goede traptechniek en jaagt tegenstanders met veel energie op tijdens het drukzetten", loofde directeur voetbal Marijn Beuker hem.

Onlangs won Van der Vaart met Ajax onder 19 de bekerfinale van de leeftijdsgenoten van PSV. Overal op de wereld werd intens met hem meegeleefd. Zijn vader, Polman en stiefzus Jesslynn keken vanuit Roemenië via de tv. Meis liet toen na de zege ook al via Instagram van zich horen. 'Zo trots op jou', schreef ze bij een foto van Damián in een Ajax-shirt met medaille.