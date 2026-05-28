Sylvie Meis is nog altijd erg druk in Duitsland met al haar verschillende optredens bij shows en op televisie. Maar daarnaast probeert ze ook zo veel mogelijk naar Nederland te komen voor zoon Damián. Donderdag is het een heel bijzondere dag voor haar en geeft ze een indrukwekkend eerbetoon.

Sylvie Meis presenteerde onlangs nog de prijs voor Playmate van het Jaar van de Duitse Playboy en is verder vrijwel dagelijks druk met diverse uitstapjes. Toch maakte ze enige tijd geleden nog de reis naar Nederland om zoon Damián van der Vaart in actie te zien namens Jong Ajax. Want ook al leven ze tegenwoordig in een ander land, de band tussen moeder en zoon blijft onverminderd sterk. Al helemaal op zo'n speciale dag als donderdag.

'Mijn grootste liefde'

Op 28 mei wordt de jonge Van der Vaart namelijk alweer twintig jaar oud. En dat kan zijn moeder natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Meis deelt een prachtig bericht op haar Instagram, waarin ze haar zoon, die ze samen kreeg met oud-voetballer Rafael van der Vaart, roemt.

"Twintig jaar geleden maakte je me moeder... en tegelijkertijd werd je mijn grootste liefde, mijn belangrijkste les en mijn grootste trots", begint de 48-jarige Meis haar bericht bij een reeks foto's van haar met haar zoon. "En nu ben je hier... twintig jaar oud, je dromen aan het najagen, zo hard werkend, en uitgegroeid tot de fantastische jongeman en voetballer die je altijd al wilde zijn."

'Mijn kleine jongen'

Damián wist op jonge leeftijd al dat hij in de voetsporen van zijn vader wilde treden, en ook profvoetballer wilde worden. Dat het nu gelukt is, stemt Meis heel gelukkig. "Je zien groeien bij Ajax, je discipline, je passie en je lieve hart zien, maakt me onbeschrijfelijk trots", vervolgt ze. "Hoe de tijd verder zal gaan, zal voor mij altijd een groot raadsel blijven. Maar in mijn hart zul je altijd mijn kleine jongen blijven."

"Gefeliciteerd met je verjaardag, mijn Dami. Blijf groot dromen, blijf stralen en vergeet nooit hoe oneindig erg je geliefd wordt. Voor altijd trots om je moeder te zijn", besluit Meis, die in de reacties kan rekenen op veel lieve berichten. Ook al was het wellicht niet altijd makkelijk om een profvoetballer als vader te hebben, en een beroemdheid in Duitsland als moeder, de relatie van Damián met zijn ouders lijkt nog altijd erg goed te zijn. Net als met bonusmoeder Estavana Polman bij wie de jonge voetballer aanwezig was voor haar laatste wedstrijd.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover