De WK-selectie van bondscoach Ronald Koeman is bekend, maar de discussie erover is nog lang niet ten einde. Aan de tafel van Vandaag Inside werden de 26 spelers besproken. Valentijn Driessen had er uiteraard een mening over en dat kon Johan Derksen niet écht waarderen.

Over de definitieve selectie valt een hoop te zeggen. Jeremie Frimpong ontbrak bijvoorbeeld. Daarnaast is Stefan de Vrij te geblesseerd om deel te nemen aan het WK. Daarentegen is Crysencio Summerville de grote verrassing en vallen ook namen als Mats Wieffer, Marten de Roon, Guus Til en Wout Weghorst op.

Géén wereldkampioen

Op de persconferentie lichtte Koeman zijn keuzes toe, maar daar ontbrak journalist Valentijn Driessen. Hij zat op Curaçao om aan te schuiven aan de Vandaag Inside-tafel en wilde daar wel wat kwijt over de selectie. "Wie je ook had opgeroepen, je wordt nooit wereldkampioen. Daar kun je een streep doorheen zetten."

Dat er her en der prognoses, onder meer van een Duitse econoom, zijn waarin Nederland het juist ver gaat schoppen, doet Driessen niets. "Het is onvoorspelbaar. Maar één ding is wel voorspelbaar: Nederland wordt het niet."

Het gesprek over de selectie duurt vervolgens nog even voort. Zo is Johan Derksen niet bepaald fan van Wout Weghorst, maar begrijpt wel dat de bondscoach hem meeneemt. Wanneer Driessen opnieuw een wat negatief geluid laat horen, heeft Derksen er genoeg van.

"Waarom zit jij nou te mopperen? Hij heeft een logische selectie samengesteld", roept Derksen. Driessen moet het allemaal nog maar zien in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. "Vooraf kun je alles verklaren. Alles is logisch vooraf, maar het is straks de vraag of Weghorst daadwerkelijk levert", zo geeft hij een voorbeeld aan.

Volgens Derksen is er geen ander alternatief voor Weghorst, maar daar is Driessen het dan weer niet mee eens. Vervolgens wijst Derksen zijn tafelgenoot haarfijn op het feit dat Koeman jarenlang in de top speelde en genoeg ervaring als coach heeft. "Maar een zoon van een warme bakker uit het Westland...", grapt Derksen richting Driessen, die de slogan van zijn vaders zaak nog wel weer. "Wat Driessen maakt, dat smaakt."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover