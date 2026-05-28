Sven Kramer was in zijn jeugd een zeer goede wielrenner, maar koos uiteindelijk met veel succes voor de schaatssport. Onlangs keerde hij even terug naar zijn oude liefde en maakte zo indruk op zijn vriendin Naomi van As en haar oud-hockeyteamgenote Ellen Hoog.

"Ik zag event dat jouw vriend een nieuwe baan heeft", begint Hoog in de podcast met Van As voor Sportnieuws.nl. "We zagen hem als verzorger bij de Giro." Kramer was bij de wielerkoers in Italië om een bidon aan te geven aan zijn goede vriend, wielrenner Hartthijs de Vries van Unibet Rose Rockets. Die rol van de voormalig schaatskampioen roept meteen herinneringen op bij zijn vriendin.

"Ja, het is wel grappig", zegt Van As. "Hij houdt heel erg van wielrennen. Hij heeft ook veel wedstrijden gefietst. Toen heeft hij ook al eens aan mij gevraagd of ik hem een bidon wilde aangeven tijdens een fietswedstrijd." Maar dat vond de ex-tophockeyster wel erg spannend.

Tactiek

"Toen was ik gelukkig met de vrouw van Douwe de Vries (oud-schaatser en directeur van de Sven Kramer Academy, red.) aan het kijken", legt Van As uit. "Zij had het al vaker gedaan en ik vond het echt super spannend, want er zit nog best wel een tactiek achter. Ze komen ontzettend hard aan fietsen. Je moet ook meebewegen, rennen met die bidon. En als je dat nog nooit gedaan hebt..."

Er kan van alles misgaan. Van As was vooral bang dat er renners ten val zouden komen als ze de bidon niet goed zou aangeven of zelfs zou laten vallen. "Of jij verliest je balans en valt voor zo'n fiets", vult Hoog aan. "Ja. Dus toen heb ik dat niet gedaan en heeft zij het gedaan", vervolgt Van As. "Je wordt niet zomaar bidon overdrager hoor", grapt haar collega.

Talent

"Je moet er talent voor hebben", lacht Van As om het vak van bidonaangever. "Daar moet je voor trainen", reageert Hoog. Gelukkig ging het bij Kramer allemaal goed in de veertiende etappe van de Giro. "Hij was naar Zwitserland gevlogen. Wij hebben daar een een huisje en vanaf daar is ongeveer anderhalf uur rijden." Maar de rit duurde wel wat langer. "Hij moet door een tunnel om daar te komen en heeft twee uur voor die tunnel stilgestaan. Je moet er wel wat voor over hebben."

"Maar goed, vond Sven het leuk?", vraagt Hoog. "Hij vond het heel leuk", zegt Van As. 'Hij heeft natuurlijk ook heel veel affiniteit met wielrennen, dus hij vindt het gewoon leuk om zijn vriend aan te moedigen."

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As nemen speciaal voor Sportnieuws.nl elke week het sportnieuws door. In de nieuwste aflevering van hun podcast onder meer aandacht voor opmerkelijk schaatsnieuws rond Angel Daleman en Merel Conijn, de WK-plannen van Koning Willem-Alexander en Máxima, en hoe Niels Wennemars aan een ziekenhuisbezoek ontsnapte. Beluister de aflevering in je favoriete podcastapp.

