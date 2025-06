Jorrel Hato is nog steeds een tiener, maar heeft nu al een miljoenenaankoop op zijn naam staan. De verdediger van Ajax en Jong Oranje geeft 1,65 miljoen euro uit om een volwassen stap te maken. Hij koopt zijn eigen appartement.

De 10-voudig international bij het 'grote' Oranje mag zich als 19-jarige voetballer vanaf deze week een trotse huiseigenaar noemen. Hij kocht een luxe appartement aan de Amsterdamse Zuidas, nog geen tien minuten rijden van de Johan Cruyff ArenA.

Miljoenen

Op de woning liet hij een hypotheek vestigen van 1,75 miljoen euro, zo weet de website Bekende Buren. De hypotheek heeft hij eigenlijk niet nodig, want naar verluidt verdient hij meer dan een miljoen euro per jaar bij Ajax.

Hij komt te wonen in een appartement met een prachtig uitzicht. De woning ligt op de 14e etage en heeft een oppervlakte van 141 vierkante meter. Hij heeft genoeg ruimte om gasten te ontvangen met drie slaapkamers en twee badkamers.

Daarnaast kan Hato gebruikmaken van de faciliteiten in het gebouw. Het complex bevat een wellness-gedeelte met een zwembad en een sauna. Ook is er zeven dagen per week een conciërge aanwezig.

Jong Oranje

De verdediger moet nog even wachten om van zijn nieuwe woning te genieten. Hato slaapt namelijk momenteel in verschillende hotels in Slowakije. Met Jong Oranje staat hij in de halve finale van het EK onder 21. Na een knappe overwinning op Jong Portugal moet komende donderdag Jong Engeland worden geklaard in de halve finale.

Hato is een belangrijke schakel bij Jong Oranje. Hij neemt zijn ervaring vanuit Ajax mee en is een vaste basisklant in de ploeg van bondscoach Michael Reiziger.

