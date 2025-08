Voetballer Dragisa Savkovic, die zondag door de bliksem werd getroffen tijdens een voetbalwedstrijd in een dorp in Servië, vecht voor zijn leven, meldt het medium Sportal uit zijn thuisland.

Een enorm drama ontvouwde zich zondag tijdens een wedstrijd in de lagere divisies van Servië. De bliksem sloeg in op het voetbalveld en onderbrak de wedstrijd tussen Radnicki Klupci en Cer Petkovica. Tien mensen raakten gewond, van wie één ernstig. Sportal meldt dat diegene in levensgevaar verkeert. Het gaat om voetballer Dragiša Savković (geboren in 1987). De andere gewonde speler van Klupci is Marko Zivanovic (geboren in 1999).

Onmiddelijke staking

Savkovic verkeert momenteel in kritieke toestand en ligt op de hartbewaking. Zivanović, speler van de thuisploeg, ligt ook in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar. Tien mensen raakten gewond en werden naar het ziekenhuis van Loznica gebracht na een blikseminslag tijdens een voetbalwedstrijd. Het incident vond plaats op het moment dat er noodweer boven Klupci uitbrak. De wedstrijd werd onmiddellijk gestaakt en hulpverleners waren snel ter plaatse.

'Precies in het midden van het veld'

Scheidsrechter Dragan Jerinic, die de wedstrijd floot, deed na het incident een schokkende verklaring in Servische media. "De bliksem sloeg precies in het midden van het veld in. Toen ik me omdraaide, zag ik een tiental spelers op de grond liggen. Iedereen die in de richting van de inslag keek, was gevallen."

Zelfde incident in Tsjechië

Opvallend is dat er zaterdag in Tsjechië een soortgelijk incident plaatsvond. Bij een voetbaltraining raakte een jongen zwaargewond. Dat gebeurde bij een amateurclub in de stad Opava. Hij zakte in elkaar en werd op het veld meteen geholpen nadat hij roerloos bleef liggen. De tienerjongen, van wie de leeftijd niet bekend is gemaakt, had volgens de hulpdiensten een hartstilstand en verschillende brandwonden opgelopen. Zeven andere tieners en een volwassene werden met lichte verwondingen in het ziekenhuis behandeld.