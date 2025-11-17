De Russische tennisster Anastasia Potapova beleefde een heerlijke periode op de Malediven. De vriendin van de Nederlandse tennisser Tallon Griekspoor liet op haar socials zien dat ze intens genoot. In een nieuwe bijdrage vertelt ze meer over een van haar liefhebberijen.

De nummer 51 van de WTA-ranking heeft een account op het platform Telegram. Daarop is ze behoorlijk actief en in haar nieuwste post gaat ze in op een verzoek van haar volgers.

'Zoals beloofd'

"Zoals beloofd, vertel ik meer over mijn favoriete parfums", zo begint ze haar verhaal. "Tot begin dit jaar was ik ongeveer vijf jaar lang volledig verknocht aan Angels Share van Killian. Natuurlijk associeert iedereen me nu nog steeds met deze geur, en hij is al helemaal van mij geworden. Onlangs wilde ik experimenteren met parfums en ik heb een paar flesjes gevonden die bij me passen."

'Het mooist voor in de avond'

De Russische gaat vervolgens in op vijf soorten, die ze van commentaar voorziet. Zo omschrijft ze One Umbrella for Two als 'een toetjesgeur, perfect voor elke dag, het ruikt naar koekjes met zwarte bessen'. En Smoking Hot van Killian omschrijft ze als 'een zeer heldere en eetbare geur'. Wat dat parfum gemeen heeft met Amouage Love Delight is dit: 'Ik vind die het mooist voor in de avond'.

Ze sluit haar overzichtje af met deze woorden: "Dit zijn momenteel mijn favorieten. Laat me in de reacties weten welke geuren jouw voorkeur hebben, dan bespreken we ze."

Tennisseizoen

Het tennisseizoen loopt ten einde. Zondag won Jannik Sinner het eindejaarstoernooi ATP Finals. Zijn grootste rivaal, Carlos Alcaraz, versloeg hij in twee spannende sets. Griekspoor zien we in 2026 sowieso bij het ATP-toernooi van Rotterdam. Toernooidirecteur Richard Krajicek heeft zijn komst al eerder aangekondigd. Vorige week werd de Duitse topspeler Alexander Zverev gestrikt.

Zijn laatste bezoek aan Rotterdam, in 2023, eindigde in een pijnlijke verrassing: Tallon Griekspoor stuurde hem in drie sets naar huis. Die nederlaag staat nog altijd op het netvlies van veel Nederlandse fans en zorgt ervoor dat Zverev zijn terugkeer meteen extra lading krijgt.