Humberto Tan (60) was jarenlang het gezicht van de Nederlandse sporttelevisie. In al die jaren was hij gelukkig in de liefde met ex-partner Ineke, met wie hij drie kinderen kreeg. Sinds 2023 zijn de twee uit elkaar, maar inmiddels heeft Tan de liefde weer gevonden.

Het gaat "heel goed" met het liefdesleven van Humberto Tan, zegt de RTL Tonight-presentator in gesprek met Stijn de Vries voor de serie Het Portret, die woensdag online verscheen. Op de vraag of Tan weer verliefd is, antwoordt de presentator bevestigend. De 60-jarige Tan wil niet zeggen op wie. "Dat zeg ik niet. Ik zeg dat nooit ergens eigenlijk. Degene waar het over gaat, heeft hier niet voor gekozen."

Mogelijke affaires

De presentator was eerder bijna dertig jaar samen met Ineke, met wie hij drie kinderen heeft. In 2023 werd bekend dat het stel uit elkaar ging. In roddelbladen gingen meermaals geruchten over mogelijke affaires. In de interviewserie Het Portret gaat programmamaker en journalist De Vries in gesprek met bekende Nederlanders. Aan het eind maakt De Vries zelf een foto van zijn gasten.

Bekende sportpresentator

Tan is momenteel een van de presentatoren van RTL Tonight, maar maakte in Nederland vooral furore als sportpresentator. In 1993 ging hij bij Studio Sport van de NOS aan de slag. In 2005 stapte hij over naar Talpa, waar hij sportdeskundige werd. In 2007 presenteerde hij de samenvattingen van de Eredivisie op zondagavond, toen RTL die rechten nog had. Tussen 2008 en 2013 zat hij bij het toenmalige Eredivisie Live (nu ESPN) en presenteerde hij 'De Wedstrijden'. Zijn laatste sportprogramma was in 2019, toen hij de (mislukte) talkshow VTBL aanvoerde. Tijdens de Olympische Spelen in Parijs in 2024 keerde hij terug met een eigen sporttalkshow.