Bij Vandaag Inside zijn naast René van der Gijp, Wilfred Genee en Johan Derksen telkens andere gasten te zien. Eerder deze week schoven Raymond Mens en Gerard Joling aan bij de bar. Dat zorgde voor opzienbarende televisie toen de geliefde van Mens ter sprake kwam. Een paar dagen later waren ze bij VI nog altijd niet uitgepraat over de opmerkelijke anekdotes.

Daarvoor moeten we even terug naar afgelopen dinsdag. Mens wilde als Amerika-expert de tafel bijpraten over het wel en wee rondom president Donald Trump, maar daar kwam het nauwelijks van. Het ging namelijk veel langer over de mannelijke partner van Mens. Daar had de bargast het ook een beetje zelf naar gemaakt, want Mens bevestigde een opmerking van Joling dat Mens' vriend altijd zin in seks heeft, maar dat hij er maar zo weinig thuis is. Dat zorgde uiteraard voor de nodige hilariteit aan tafel én bij Gerard Joling, die voortdurend de nodige grappen maakte. Mens had eerder al een foto van zijn vriend aan Joling laten zien.

Twee dagen later waren ze nog niet uitgelachen over het opzienbarende stukje televisie. Het bezoek van Joling en Mens werd nog besproken en dus kon de passage over de partner van Mens niet achterwege blijven. Er was namelijk wat twijfels over of Mens serieus wat over zijn partner, die overigens ook Raymond heet. "Ik geloofde het ook", is Derksen eerder. Tina Nijkamp denkt op haar beurt te weten dat het 'niet waar schijnt te zijn.' Derksen komt daarom tot een compromis. "We kunnen nu beslissen of het waar is of niet."

Drie bier in vijf minuten

Genee sprak Mens na de uitzending nog even. "Ik zei na afloop: als het een grap was dan kan ik jou vertellen dat het niet als grap is overgekomen." Derksen denkt dat Mens de uit de hand gelopen opmerking ook wat gênant vond. "Die heeft in vijf minuten drie glazen bier opgedronken", lacht Van der Gijp.

Een paar minuten later nam Mens, die elders in het land was en dus donderdag niet in de uitzending zat, het heft in eigen hand. Hij stuurde Genee tijdens de uitzending een appje. De presentator besloot om dat live op televisie voor te lezen. "Nee natuurlijk is het niet waar. Hou er alsjeblieft over op, ik meen het serieus. Thuisfront is absoluut niet blij. Ik sta nu in het theater, maar hou er alsjeblieft over op." Dat zorgt natuurlijk voor een gevatte grap aan tafel. "Nu weet Gerard dat -ie in het theater staat", grapt Van der Gijp.

Ook een appje van Gerard Joling

Vervolgens worden er gedurende de uitzending nog wat grappen gemaakt. Zou zou er een kijkersvraag zijn van ene Gerard Joling, die zich afvraagt wanneer Mens thuis is van zijn theatershow. "Gerard kan zeker twee keer", verwacht tafelgast Thomas van Groningen. Vervolgens worden er nog wat twijfels geuit over de fysieke fitheid van Joling, die onlangs 66 werd. Hij stelt op zijn beurt Genee en co ook gerust door een appje te sturen. "Haha, zit naar jullie programma te kijken. Maar maak jullie geen zorgen over mijn seksleven."

Mens vrijdagavond weer bij de mannen van VI. Ongetwijfeld zal de veelbesproken uitzending van dinsdag ook dan weer ter spraken komen.