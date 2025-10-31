Robert de Hoog kan inmiddels niet meer onherkenbaar over straat. Hij speelde 'Tatta' in de hitserie Mocro Maffia. Maar hoe anders was dat in zijn jongeren jaren, toen hij Dennis Bergkamps identiteit moest gebruiken om ergens binnen te komen.

De Hoog schoof aan bij de Cor Potcast. Zij gaven de aflevering de titel: De broer van Jan Vertonghen. In zijn jongere jaren reed de acteur namelijk naar de Johan Cruijff ArenA en deed hij zich voor als broer van de Belgische verdediger. "Toen ging mijn slagboom tot mijn verbazing omhoog. Dat heb ik - ik denk - zes keer gedaan", blikt hij terug.

Toch bleef het daar niet bij voor De Hoog. Met mede-acteur Yannick van de Velde stond hij eens aan de rand van het veld. Dat zat zo: "Ik ging langs al die stewards, weer als broer van Jan Vertonghen. Tot we echt bij het dek van het veld kwamen…" Daar kreeg het duo de vraag waar ze mee bezig waren. „"oen zei ik: 'Mag ik niet even naar mijn broer kijken, is dat een probleem?'" Omdat De Hoog het zo overtuigend bracht, mochten ze opnieuw doorlopen. "Stonden we gewoon bij de cornervlag achter de reclameborden te kijken naar die wedstrijd."

Mocro Maffia-acteur gebruikte Bergkamps naam

Het wekt bij voormalig keeper Maarten de Fockert de vraag of de acteur van Mocro Maffia vaker zijn acteertalent heeft ingezet om ergens binnen te komen. Daardoor verschijnt een lach op het gezicht van De Hoog. Hij vond toen hij nog niet zo bekend was een oplossing voor restaurants die vol zaten. "Het is echt heel zielig, ook heel raar dat het gelukt is", begint hij.

Robert de Hoog is onze eerste gast van dit seizoen!



Tatta in Mocro Maffia, scout van Henk ten Cate en ‘broer van Jan Vertonghen’. Maar, bovenal een creatieveling waar we alles van willen weten!



Kijk of luister!

YouTube: https://t.co/ZhSI7AACt1

Spotify: https://t.co/3Um3uXoSzk pic.twitter.com/6YjiGjM8id — Cor Potcast (@corpotcast) October 31, 2025

Met zijn eigen naam lukte het niet om te reserveren, maar tien minuten later onder een andere naam lukte het wel. "Ik belde met een accent: ja met Dennis Bergkamp, ik wil een tafel voor vier", weet De Hoog nog. De acteur deed vervolgens ook de stem van Frank de Boer na, om het allemaal wat echter te laten lijken. "Toen zei ik: 'We komen met zijn vijven'. En dan kregen we gewoon áltijd een tafel", lacht hij. "Dom is dat hè?"

Rijke acteercarrière

Inmiddels hoeft het niet meer. De Hoog is inmiddels zo bekend genoeg dat hij het trucje niet meer hoeft uit te voeren. In 2008 kreeg hij een Gouden Kalf voor zijn rol in de telefilm Skin, waarin hij Frankie speelde. Daarnaast speelde hij de hoofdrol in Nova Zembla en nam zijn populariteit doe door de rol van 'Tatta' in Mocro Maffia.