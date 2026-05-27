Jeremie Frimpong was altijd een vertrouwd gezicht in de selectie van bondscoach Ronald Koeman bij het Nederlands elftal. Toch is hij er niet bij aankomende zomer bij het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Wat het extra pijnlijk maakt, is dat Frimpong schitterde in een video op TikTok die ging over het WK.

Koeman bracht woensdagmiddag zijn 26-koppige selectie voor het WK uit. Daarbij viel meteen op dat de naam van Frimpong ontbrak. De 25-jarige rechtervleugelverdediger van Liverpool deed op het afgelopen Europees kampioenschap nog drie duels mee. "Het beeld van Frimpong dit seizoen is dat hij regelmatig geblesseerd is geweest. Ook in de vorige interlandperiode in maart, toen hij tegen Ecuador inviel en daarna alweer snel gewisseld moest worden", verklaarde Koeman zijn keuze.

"Het is een fysieke kwestie, maar ik heb ook gewoon voor iemand anders gekozen als rechtsbuiten. Voor mij is dit geen verrassing. Ik wilde Crysencio Summerville in maart al selecteren, maar toen was hij geblesseerd. Bij West Ham heeft hij de laatste tijd alles gespeeld. Ik houd van spelers die betrouwbaar zijn in hun voetbal. Ook zijn werkethiek is heel erg goed."

Groot drama voor Jeremie Frimpong

In gesprek met Sportnieuws.nl liet voormalig international Hedwiges Maduro zijn licht schijnen over de situatie. "Het is zeker een verrassing", reageerde Maduro. "Daar had ik geen rekening mee gehouden, omdat hij er in de afgelopen periodes altijd wel bij heeft gezeten. Maar aan de andere kant heeft Frimpong ook veel blessures gehad. Koeman heeft natuurlijk al twee twijfelgevallen met Depay en Jurriën Timber, dus misschien was het iets te veel als Frimpong er ook nog bij zou komen."

"Deze klap komt héél hard aan, omdat het zijn droom was om een WK te spelen. Dit is voor hem enorm zuur", verzekerde de voormalig trainer van Almere City FC.

Pijnlijke video op TikTok

Eerder deze week maakte Frimpong nog zijn opwachting in een video van rapper/zanger Jonna Fraser. Daarin promootte hij een nieuw nummer van zichzelf. "Klaar voor het WK", was de bijtekst van de zanger bij de beelden. Die video kwam afgelopen maandag online.

Des te pijnlijk is het voor Frimpong dat hij nu ontbreekt. Veel fans reageren er dan ook onder. "Zie dit nu nadat WK-selectie bekend is gemaakt zonder Frimpong...", schrijft iemand. "Wie gaat het broski vertellen?", laat een ander weten. Het is de internetmanier om te zeggen: we zien allemaal dat dit helemaal fout gaat, wie helpt hem uit zijn droom? Frimpong zal namelijk Oranje moeten supporten als fan.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover