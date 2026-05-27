Het opvliegende karakter van Arjen Robben maakt de tongen los. De voormalig topvoetballer traint inmiddels de jeugd van FC Groningen. Daar komt hij keer op keer in het nieuws door vreemde acties. "Bij hem gaat het bloedfanatieke niet over."

"Ik zag ineens een woedende Arjen Robben naast het veld", trapt schrijver Michel van Egmond het onderwerp af in de podcast KieftJansenEgmondGijp. De oud-topvoetballer is tegenwoordig jeugdtrainer bij FC Groningen en hij liet zich niet van zijn beste kant zien. Een video op TikTok ging viraal van Robben die vloekend en tierend een wegwerpgebaar maakte naar de scheidsrechter. Het kostte Robben een gele kaart.

"Die scheidsrechter moest bijna rennen voor zijn leven", overdrijft Van Egmond enigszins. "Waar maakt die man (Robben, red.) zich druk om?", wil hij van de rest aan tafel weten. "Het is onbegrijpelijk, Mich", reageert René van der Gijp.

'Bloedfanatieke' Arjen Robben

Wim Kieft ziet vooral dat Robben worstelt met dingen die hij tijdens zijn carrière ook maar moeilijk kon verbergen, namelijk het slecht kunnen tegen zijn verlies. "Het gaat niet over. Meestal heb je wel het idee dat het wel over gaat als je zo bloed-, bloedfanatiek bent als Arjen Robben. Maar niet bij hem", denkt Kieft. "Het is natuurlijk altijd zijn kracht geweest als speler, dat bloedfanatieke", haakt Van Egmond in.

"Maar dat is ook wel vermoeiend", gaat Kieft verder. "Dat als je een gezellig partijtje padel gaat spelen en hij telkens uit zijn dak gaat, daar zou ik gewoon geen zin meer in hebben. Ga jij maar lekker met een ander padellen", is de ongezouten mening van Kieft.

Advies voor voetbalicoon

Robben ging al een keer eerder de mist in bij een jeugdwedstrijd van FC Groningen, toen hij het aan de stok kreeg met Wilfred Genee. Het opvliegende gedrag valt ook niet lekker bij voormalig tophockeysters Naomi van As en Ellen Hoog. "De KNVB en FC Groningen moeten Arjen Robben tot de orde roepen", was Van As stellig in de podcast die ze voor Sportnieuws.nl maakt.

"Zeker bij jeugdwedstrijden ben je als coach gewoon een voorbeeld voor de jongeren", reageerde Hoog. "En je mag natuurlijk passie hebben, en fanatisme. Dat is denk ik alleen maar heel goed. Maar richting de scheidsrechter moet je dat gewoon op een rustige manier oplossen. Ga in de rust even naar hem toe, of als die wedstrijd klaar is."

