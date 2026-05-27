Tenniswedstrijden hebben tegenwoordig heel wat weg van een modeshow. Neem alleen al Naomi Osaka, de Japanse toptennisster die voor iedere Grand Slam een speciale outfit laat ontwerpen. Maar ook nummer 1 van de wereld Aryna Sabalenka doet een duit in het zakje op Roland Garros. Zij pakte uit met heel wat blingbling.

Sabalenka kwam dinsdag voor het eerst in actie op het gemalen beton in Parijs. De Belarussische rekende eenvoudig af met Jéssica Bouzas Maneiro: 6-4 6-2. Het was ook voor het eerst dat Sabalenka in haar deels doorschijnende outfit op de baan verscheen. In aanloop naar Roland Garros kreeg ze al veel positieve reacties daarop. Wel blunderde Nike op het grandslamtoernooi daags voordat Sabalenka haar entree maakte.

Kostbare sieraden Aryna Sabalenka

De 28-jarige Sabalenka schitterde op Court Philippe-Chatrier onder een brandende Franse zon. In een modestad als Parijs kwam ze gelikt op de baan, de Belarussische droeg namelijk peperdure desingersieraden. De verliezend finaliste van vorig jaar had volgens The Sun twee kettingen van diamant en granaat met bijpassende oorbellen, bestaande uit 15,6 karaat aan diamanten en 136,5 karaat aan granaten.

De waarde daarvan: 76.000 pond, omgerekend iets meer dan 87.500 euro. Ter vergelijking: Maneiro verdiende met haar uitschakeling in de eerste ronde 500 euro minder. Sabalenka had de optie om nog een derde ketting ter waarde van 39.000 euro te dragen, maar hopelijk was die tijdens haar wedstrijd ergens veilig opgeborgen.

Volgens het New Yorkse designermerk Material Good zijn de voortreffelijke sieraden van Sabalenka "sterk geïnspireerd op de kenmerkende rode gravelbanen van het legendarische Roland Garros".

Het aanwezige journaille in Parijs wilde van Sabalenka weten hoe het is om met zulke sieraden te spelen. "Wat de diamanten betreft, ik voel de zwaarte ervan niet echt, maar ik kan me voorstellen hoe het er van buitenaf uitziet. Er zou eigenlijk een derde ketting moeten zijn, maar ik dacht: oké, dat is misschien een beetje te veel. Dus heb ik besloten om er maar twee te houden", reageerde ze.

"Ik voel me er dus best comfortabel in. Voor mij is het belangrijk om er goed uit te zien. Als ik er goed uitzie, presteer ik beter en voel ik me geweldig", verklaarde Sabalenka. De Belarussische wil op Roland Garros haar vijfde grandslamtitel winnen. Eerder won ze tweemaal de Australian Open en twee keer de US Open. In 2025 verloor Sabalenka de finale in Parijs van Coco Gauff. In de volgende ronde speelt ze tegen Elsa Jacquemot uit Frankrijk.

