Voor de bekende sportpresentatrice Dione de Graaff zal 17 maart altijd een bijzondere datum zijn en al helemaal dit jaar. Het gezicht van NOS Studio Sport, onder meer te zien tijdens het wielrennen en het schaatsen, verloor op die dag haar toenmalige geliefde Chris Götte.

Ook en zeker op 17 maart 2026 staat De Graaff (nu 59 jaar oud) stil bij de vreselijke gebeurtenis van precies 25 jaar geleden. Götte, toen 38 jaar oud, was drummer bij de immens populaire Zeeuwse band BLØF. Op de beruchte dag in 2001 kreeg hij op zijn motor een ongeluk, waarbij hij kwam te overlijden. De Graaff was toen zijn vriendin en nog altijd denkt zij aan hem op deze dag. "Nog altijd dichtbij", schrijft ze op Instagram. Ook een foto van de twee met een geel hartje prijkt op haar sociale media.

Overlijden sloeg in als een bom

Het fatale ongeluk van Götte sloeg destijds in als een bom. Niet alleen bij De Graaff en de rest van de band, maar in heel Nederland. Er kwam een herdenkingsdienst waar grote namen als Guus Meeuwis, Marco Borsato en De Kast op afkwamen. De eerste dagen werden de concerten en optredens afgezegd, een paar weken na het overlijden van Götte ging BLØF verder met een nieuwe drummer en werd het nummer 'Dichterbij dan ooit' opgedragen aan Götte.

Relatie met Nando Boers

Op de 25-jarige herdenking van het ongeval staat De Graaff er nogmaals bij stil. Götte is en zal nooit uit haar hart en hoofd verdwijnen, al heeft ze inmiddels ook al jaren een nieuwe geliefde in haar leven. Sportboekenschrijver Nando Boers staat al jaren aan haar zijde en deelt een intens verdrietig verlies. Hij verloor zijn vrouw Mariksa aan kanker en hij wilde daarna nooit meer met iemand anders trouwen, ook niet met De Graaff. Die heeft daar meer dan alleen respect voor en begrijpt helemaal hoe het voor hem moet voelen.