Dit is de vriend van Dione de Graaff: door ernstig trauma elkaar gevonden

Dione de Graaff is al jaren een bekend en vertrouwd gezicht bij de NOS. De presentatrice is het gezicht van De Avondetappe tijdens de Tour de France en gaat ook veel op televisie zijn tijdens de Olympische Spelen. Ze heeft een vriend en samen hebben ze een bijzondere reden om niet te trouwen.

Het liefdesleven van De Graaff (55) is pittig. Ze was samen met haar partner Chris Götte. Hij was drummer van de Nederlandse band BLØF, maar kwam in 2001 om het leven bij een motorongeluk. Hij was op slag dood; 38 jaar oud. Zijn moeder belde Dione met de boodschap dat Chris er niet meer was. Daarna kreeg ze een nieuwe vriend, waarmee ze nog altijd samen was. Maar ook hij beleefde een soortgelijk trauma.

Nando Boers

Nando Boers (54) is namelijk al zestien jaar de vriend van De Graaff. Met nadruk op vriend, want trouwen doen ze bewust niet. Boers, zelf schrijver van diverse sportboeken, verloor namelijk ook zijn partner al jong. 'Zijn' Mariska overleed op 33-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hersentumor. Het was haar wens om getrouwd te blijven met Boers, ook na haar dood. En die wens respecteert De Graaff.

'Je hebt geen idee'

"Als mensen mij vragen: ‘Wil jij niet trouwen?’, denk ik altijd: je hebt geen idee. Ik vind het mooi dat Nando getrouwd is geweest met een superleuke vrouw. En wij doen het nu zo", legde De Graaff in 2021 uit aan Volkskrant Magazine. Kinderen kwamen er ook nooit. "Het is mislukt, laat ik het zo zeggen", is De Graaff eerlijk in hetzelfde interview.

Kinderen krijgen? 'Mislukt'

"Ik was 39 toen ik hem leerde kennen. En dat is een keer fout gegaan. Wij zeggen dan: we kunnen er eindeloos in blijven hangen, of er een punt achter zetten. Dit is het dus blijkbaar niet, voor ons. We gaan op een andere manier ons leven inrichten." Nu zijn Boers en De Graaff op een leeftijd dat kinderen krijgen niet meer aan de orde is.

Trauma

Volgens Boers mag De Graaff best het woord 'trauma' gebruiken om haar situatie te omschrijven toen ze hoorde dat haar eerste partner plotseling overleden was. "Het is een woord dat zo snel en vaak ten onrechte wordt gebruikt, hè. Maar ik heb dat traumatische wel heel erg. Dat ene telefoontje; dat plotselinge uit het leven gerukt zijn. Dat je denkt: een minuut geleden was alles nog gewoon en nu staat alles op z’n kop."

Het trauma verbindt De Graaff en Boers ook. Het was zelfs het eerste wat Boers zei tegen De Graaff tijdens hun eerste date. "Dat gesprek werd al snel serieus. Als je allebei zoiets heftigs hebt meegemaakt, is het zo belangrijk om te weten hoe de ander daarmee omgaat. Dat we allebei ook nog konden lachen om alles wat er daarna op ons afkwam; niet om wat er gebeurd is zelf natuurlijk. Juist in tijden van enorm verdriet moet je nog iets absurdistisch kunnen zien of zeggen, waardoor de spanning even wordt doorbroken. Zoals ik met de dood probeer om te gaan, is precies zoals Nando het doet."

Schrijver van sportboeken

Boers is bekend van sportboeken als 'De schaatser' en recent 'Op gevoel'. In dat laatste boek ging Boers met oud-wielrenner Tom Dumoulin op zoek naar plekken die veel voor hem betekend hebben in zijn succesvolle carrière, ook vol pieken en dalen. Dumoulin werd er zelfs erg emotioneel van.

Avondetappe en Olympische Spelen

De Graaff is bekend van programma's als Andere Tijden Sport en De Avondetappe. Dat deed ze jarenlang met Herman van der Zandt, die na de Tour van 2023 daarmee stopte. Ook deed ze jarenlang verslag van het schaatsen. Op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs krijgt ze ook een belangrijke taak bij de NOS, want ze vervangt Henry Schut, die met persoonlijke problemen thuis zit.

