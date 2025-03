Bekende voetbaldirecteur slaat knappe presentatrice aan de haak en verbaast Duitsland

Sportdirecteur Sebastian Kehl van Borussia Dortmund heeft volgens Bild een verrassende nieuwe liefde. Het zou gaan om een tv-presentatrice, die met haar uitstraling al menig hoofd heeft doen omdraaien.

Kehl zou een setje zijn met de 31-jarige tv-ster Katharina Kleinfeldt, die veertien jaar jonger is dan hem. Bild meldt dat het stel nog nooit samen in het openbaar is verschenen, maar dat ze elkaar enkele maanden geleden zouden hebben ontmoet. Kleinfeldt werkt in een verrassende branche voor de voetbaldirecteur; ze is verslaggeefster bij Sport1, waar ze voornamelijk darts verslaat.

Carrière Kleinfeldt

Kleinfeldt begon haar carrière in 2015 met een traineeship bij Sky, waar ze als verslaggever werkte voor handbal, tennis en voetbal. Vanaf 2017 stond ze als presentatrice voor de camera bij Sky Sport News.

In juli 2023 maakte ze de overstap naar Sport1, waar ze naast darts en het programma Doppelpass ook de topwedstrijden van de 2. Bundesliga voor haar rekening neemt. Sinds 2024 is ze daarnaast verslaggever voor Prime Video tijdens Wimbledon.

Iconische Oranje-fans doen boekje open over bijzondere verschijning: 'Mensen staan voor ons in de rij' De Flintstones zijn al vijftien jaar niet meer weg te denken bij wedstrijden van het Nederlands elftal. Bij het afgelopen EK kwamen ze vaak in beeld, maar ook bij eerdere toernooien was er veel aandacht voor hen. In het normale leven kunnen zij normaal over straat, maar als Oranje speelt niet. "Mensen staan voor ons in de rij", zegt opper-Flintstone Mervin.

Voetbalfan

Gelukkig voor Kehl is Kleinfeldt ook een echte voetbalfanaat en juicht ze onder andere voor BVB Dortmund. Op twaalfjarige leeftijd begon ze te spelen bij SV Phönix Düdelsheim, waar ze de bijnaam 'The Wall' kreeg, omdat het bijna onmogelijk was om langs haar als verdediger te komen. In de Bundesliga heeft ze sympathie voor twee clubs: Eintracht Frankfurt en Borussia Dortmund.

"Ik heb altijd een zwak gehad voor Eintracht, omdat dat de club was die in Hessen het meest werd geprezen. Iedereen om me heen was fan van Eintracht, dus zo ben ik ook sympathie voor de club gaan ontwikkelen. Later kwam daar sympathie bij voor de zwart-gelen, omdat ik op jonge leeftijd al snel mee werd genomen naar het Signal Iduna Park", vertelde ze aan Sports Illustrated.

Waarom Louis van Gaal zijn geslachtsdeel liet zien tijdens een bespreking bij Bayern München Louis van Gaal is over de hele wereld bekend. In Duitsland door zijn speeches als trainer van Bayern München, in Engeland door het vallen langs de zijlijn bij Manchester United en als bondscoach van het Nederlands elftal als 'de man met de gouden pik'. Dat laatste kennen zijn bij onze Oosterburen blijkbaar ook.

Alles over Bundesliga

Check hier het laatste nieuws over de Bundesliga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.