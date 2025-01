De 23-jarige rechtsback van Bayer Leverkusen Jeremie Frimpong is volop bezig met het maken van zijn naam in het wereldvoetbal. Na jaren bij Manchester City en Celtic is hij inmiddels bezig aan zijn vijfde seizoen bij de Duitse topclub. In een recent interview sprak Frimpong over zijn ontwikkeling, zijn ambities en wat het voor hem betekent om te spelen voor Leverkusen.