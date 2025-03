Iconische Oranje-fans doen boekje open over bijzondere verschijning: 'Mensen staan voor ons in de rij'

De Flintstones zijn al vijftien jaar niet meer weg te denken bij wedstrijden van het Nederlands elftal. Bij het afgelopen EK kwamen ze vaak in beeld, maar ook bij eerdere toernooien was er veel aandacht voor hen. In het normale leven kunnen zij normaal over straat, maar als Oranje speelt niet. "Mensen staan voor ons in de rij", zegt opper-Flintstone Mervin.

Drie Nederlandse mannen, Dorian, Mervin en Piet, zitten op een willekeurige dinsdag in november in een appartement in Bosnië. Verkleed als stripfiguren uit de steentijd: de Flintstones. Oranje speelt de laatste wedstrijd in de Nations League-groepsfase en zij zijn erbij. Sportnieuws.nl kijkt een dagje mee en dat begint in de kroeg waar de kaartjes worden opgehaald. "Eén bacootje en dan is het klaar", wordt er gezegd.

Vooraf zou je denken ‘dat zegt iedereen’. Maar het gebeurde ook echt. Een Flintstone zijn is een drukke bedoening en het moet ook leuk blijven. Daar is niet veel alcohol voor nodig. Ook niet voor de verhalen, want die rollen met groot enthousiasme over de tongen.

Overal in het appartement vind je onderdelen van de Flintstones.

Het zaadje

Het begon allemaal in 1998, toen Mervin op het WK in Frankrijk naar de halve finale Frankrijk-Kroatië ging. Zijn vader had een kaartje geregeld voor hem, maar kon zelf niet mee. "Hij bracht mij erheen, gaf me zijn kaartje en wachtte op mij na afloop. Er was natuurlijk geen telefoon. Daar ben ik hem echt dankbaar voor."

Het was het zaadje waaruit de Oranje-gekte bij Mervin volledig tot bloei kwam. Hij was verkocht en bezocht Oranje waar hij maar kon. Zijn broertje, Dorian, was ook gauw slachtoffer en werd rustig aan ingeleid bij Oranje. Ook hij was al lang en breed groot fan, nog voordat de Flintstones in het leven werden geroepen.

Zijn eerste hoofdtoernooi dat hij vrijwel helemaal bezocht, was het WK in 2010. Het jaar dat de Flintstones werden geboren. "Tegen Uruguay was de eerste keer. Heel toevallig eigenlijk", legt Mervin uit. "Ik had vijf verschillende pakken mee en deze werd zó goed ontvangen, daar bleven we bij."

Het ontstaan van de Flintstones

Zo ontstonden de Flintstones en al gauw had Mervin, pater familias van de Flintstones, een doel: meer mensen werven. En dat deed hij. Overal en altijd heeft hij wel ergens kaartjes voor anderen. Vrienden, familie, iedereen moet mee in de Oranje-beleving. "Dan krijgen ze ook een shirtje van me, een vlaggetje en wat schmink. Ik vind het leuk om mensen die kansen te bieden", verklaart hij.

"Klasgenootjes van mijn eigen kinderen rouleren." Het zorgde er nota bene voor dat Flintstone Piet toegevoegd werd aan de groep. Zijn dochter werd uitgenodigd, hij ging als vader mee en werd opgeslokt in de Flintstone gekte. "Je verzint het niet, maar nu gaat zelfs mijn vrouw weleens mee", lacht hij.

©Sportnieuws.nl

Oranje-feesten

Maar om al die mensen even Oranje-gek te krijgen als zij, doen de Flintstones, vooral opper-Flintstone Mervin, heel veel. Altijd organiseert hij thuis in Dordrecht een groot feest bij de eerste wedstrijd van Oranje op een eindtoernooi. "Dan is er maar één wedstrijd die ik mis op zo’n toernooi, want dan moet ik 150 gasten verzorgen."

Zo miste hij misschien wel één van de meest legendarische wedstrijden uit de afgelopen 15 jaar: Nederland-Spanje 5-1 op het WK in 2014. "Dat was wel jammer voor mij", zegt Mervin lachend. "Maar in de wijk wordt nog altijd gesproken van het grootste feest aller tijden. Er moest zelfs diep in de nacht nog drank geregeld worden."

In Bosnië zijn ze met z’n drieën, maar de gehele Flintstone-familie kent intussen 23 leden, mede door de feestjes. Waarbij er dus ook kleine Pebbles en Bamm Bamms rondlopen. De kinderen van Mervin.

De Flintstones in Berlijn tijdens het EK 2024. ©Getty Images

Reacties op het pak

Op het EK in 2024 waren ze niet weg te denken uit de beelden rondom de Oranjemars. De Flintstones vielen op en moesten talloze keren op de foto. Dat zal toch niet altijd zo zijn? "Dat verschilt. De ene keer springen mensen voor je voeten, de andere keer kijken ze je aan maar durven ze niks te zeggen", legt Mervin uit. Al die aandacht, dat is niet iets waar ze aan kunnen wennen, vertellen ze alledrie. In Zuid-Afrika moesten ze zich bewegen door massa’s mensen die met hen op de foto wilden.

Ondertussen ontstaan er discussies in het appartement van de Flintstones: of ze een shirt onder het pak aan moeten. Het is -1 graden in Bosnië. Een jas of een dikke trui zou beter volstaan. Maar ze gaan met korte mouwen en korte broek in het pak. Alleen al om die reden zijn ze opvallend in het koude Bosnië.

De bekendheid

"Door die pakken voel je hoe het is om bekend te zijn. Mensen stonden echt voor ons in de rij, we konden niet doorlopen”, legt Mervin uit. "Want, en dat klinkt heel gek, we hadden begeleiding nodig om bij het stadion te komen. Zo erg was het. Ze trokken ons allemaal op de foto", omschrijft Dorian. Het was direct duidelijk: dit pak is een blijvertje.

Dat pak aantrekken is niet eens zo’n hele onderneming. In het schminken zit meer tijd. De voorbereidingen starten dan ook ruimschoots voor de wedstrijd. De oranje-schmink wordt erbij gehaald, door heel het huis liggen setjes Flintstones-kleding en alles gaat gepaard met grappen over en weer.

De Flintstones komen zelfs in de koudste uitvakken in korte kleding. ©Privébeeld

Kou in Bosnië

"De pret zit hem altijd al in de voorbereiding", zegt Mervin treffend. Het is ze gelukt, de Flintstones zijn voor even weer terug. In de auto vertellen ze honderduit over alle verhalen die ze hebben meegemaakt. Dat is een verhaal voor zondag, op Sportnieuws.nl.

Want als ze de auto uitstappen bij het stadion in Bosnië, gebeurt precies waar ze al voor gewaarschuwd hadden: Bosnische fans bespringen ze en willen op de foto. Lachend voegen ze zich bij de fans, gaan op de foto en zoeken het ijskoude uitvak op. Na afloop appt Mervin: "Dit was de koudste wedstrijd ooit in het Flintstone-pak."

Alles over de Nations League

