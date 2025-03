Waarom Louis van Gaal zijn geslachtsdeel liet zien tijdens een bespreking bij Bayern München

Louis van Gaal is over de hele wereld bekend. In Duitsland door zijn speeches als trainer van Bayern München, in Engeland door het vallen langs de zijlijn bij Manchester United en als bondscoach van het Nederlands elftal als 'de man met de gouden pik'. Dat laatste kennen zijn bij onze Oosterburen blijkbaar ook.

In Bayern Insider, een programma van BILD, bespreken twee journalisten van het Duitse platform samen met een gast het nieuws rondom Bayern München. Dit keer was Christian Nerlinger te gast. Hij was tussen 2008 en 2012 teammanager en directeur bij de club uit Zuid-Duitsland. In die periode maakte hij dus ook Van Gaal mee.

Geruchten

Overal waar Van Gaal komt maakt hij de tongen los, zo ook in München. Nerlinger moet vertellen of bepaalde geruchten over die tijd waar zijn. Hoewel een gerucht als onwaarheid wordt bestempeld, kan Nerlinger het niet laten om een echt verhaal te vertellen.

"Ik was er niet altijd bij, maar hij was altijd erg emotioneel tijdens de wedstrijden, op de trainingen en bij de besprekingen. Toen had hij zijn broek naar beneden gedaan en in principe zei hij toen: ik wissel niet vanuit mijn penis, ik denk daarover na met mijn volle verstand", lacht Nerlinger, terwijl hij een naar zijn hoofd wijzende Van Gaal nadoet.

Speech

In Duitsland maakte de emotionele Van Gaal sowieso indruk. Niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten. De speech die hij aan het einde van het seizoen gaf aan de fans van Bayern zal dan ook niet snel vergeten worden.

Gouden pik

Het is niet voor het eerst dat het over het geslachtsdeel van Van Gaal gaat. Nadat hij op het WK van 2014 zien een goede hand in wisselen te hebben, kon Arjen Robben zijn geluk niet op. "De bondscoach heeft zoveel geluk dat hij haast ook wel een gouden pik moet hebben", zo vertelde de rechtsbuiten van Oranje.

