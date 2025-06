Bekende vriendin van Tallon Griekspoor brengt na historisch Roland Garros bezoekje aan Nederland

Toptennisser Tallon Griekspoor boekte zijn successen op Roland Garros met een opvallende verschijning op de tribune die hem aanmoedigde. Het gaat om Anastasia Potapova, die nu op bezoek is in Nederland.

Voor beide tennissers was het een historisch toernooi. Griekspoor schopte het tot de achtste finales in Parijs, zijn beste prestatie op een Grand Slam tot nu toe. De beste tennisser van Nederland hád het nog verder kunnen schoppen, maar moest in zijn wedstrijd tegen Alexander Zverev opgeven met een buikspierblessure die hij opliep in de warming-up.

Potapova was bij elke wedstrijd van Griekspoor aanwezig. De commentator van Eurosport noemde de Russische ook de vriendin van de Nederlander. Niet voor niks was Griekspoor dan ook zoveel mogelijk aanwezig bij haar wedstrijden. Potapova strandde in de tweede ronde bij het enkelspel, maar deed het met haar dubbelpartner veel beter.

Genieten van de Nederlandse hoofdstad

Samen met de Servische Olga Danilovic schopte ze het tot de kwartfinale, wat haar beste resultaat op Roland Garros betekende. Daarmee evenaarde ze ook haar record op een Grand Slam: Potapova haalde in 2022 al eens de kwartfinale op de Australian Open.

Terwijl de laatste wedstrijden in Frankrijk nog gespeeld moeten worden, kan Potapova genieten van een vakantie. Dat deed ze door met een vriendin Amsterdam te bezoeken. Met Griekspoor als vriend is het niet gek dat ze naar Nederland is afgereisd, maar de twee hebben nog geen beelden van elkaar gedeeld.

Eerdere relatie met tennisser

De 24-jarige Potapova is getrouwd geweest met de Kazachse tennisser Alexander Shevchenko. Zij kenden elkaar al van kinds af aan, maar het duurde tot eind 2022 voordat zij een relatie kregen. Daarna duurde het maar een jaar voordat zij elkaar het jawoord gaven, wat achteraf niet de slimste keuze bleek. Potapova gaf aan Bolshe toe dat het huwelijk al snel klapte: in september 2024 was het voorbij.