Tallon Griekspoor hoort ondanks een enorme deceptie op Wimbledon inmiddels bij de grote namen in de tenniswereld. De Haarlemmer, die zijn bijzondere naam dankt aan een Amerikaanse motorcrosser, brak in 2023 definitief door met twee toernooizeges en schreef een jaar later Nederlandse tennishistorie. Toch blijft hij altijd 'dat kleine broertje' in zijn sportieve familie.

De 28-jarige Griekspoor werd geboren in een familie waarin het vooral om motorcross draaide. Zijn vader beoefende die sport. "Die heeft alles gebroken wat je kan breken in je lichaam", vertelde Tallon ooit aan TeamNL. Toch hield hij nog van de sport, zijn zoon werd dan ook vernoemd naar Tallon Vohland, een Amerikaanse motorcrosser.

"Maar motorcross was voor de kinderen geen optie meer. Toen is het dus tennis geworden voor ons." Zijn oudere broers gingen hem voor op de tennisbaan. De tweeling Kevin en Scott is ruim vijf jaar ouder dan Tallon. "Ik liep er met mijn racketje achteraan en zo is het begonnen. Ik had wel iets meer talent dan zij."

Drie vaders

Griekspoor trok in zijn jeugd veel op met zijn broers, maar het grote leeftijdsverschil was lastig voor hem. "Ik had het gevoel dat ik drie vaders had. Zij wisten het altijd beter. Maar aan de andere kant heb ik veel aan hen te danken. Ik trainde altijd met oudere, betere en sterkere gasten."

'Hele mooie tijd'

Zelfs in het begin van hun profcarrière speelden de broers nog veel samen. "Dat was een hele mooie tijd. Ik stond op plek 150 op de wereldranglijst en Scott rond de 200. We konden veel samen reizen." Nu zijn broers niet meer spelen, steunen ze Tallon vanaf de zijlijn. Vol trots: "Zo mooi wat hij nu al heeft bereikt", liet Kevin weten aan Helden. "En we gunnen hem nog veel meer."

Hereniging na pijnlijke relatiebreuk

Griekspoor boekte in zijn carrière al flink wat successen, maar eind vorig jaar beleefde hij een vervelend moment. "Dankjewel voor alles. Ik hou van je", schreef hij op Instagram. Dat ging niet over een geklapte relatie, maar hij nam afscheid van zijn goede vriend Kristof Vliegen als trainer.

Een pijnlijk moment voor de tennisser. "Het is eigenlijk gewoon een liefdesrelatie die stukgaat", vertelde hij erover. Griekspoor bereikte met Vliegen zijn hoogste ranking ooit: nummer 22 van de wereld, en zijn eerste ATP-titels: de Libema Open en Pune. 2024 was enigszins teleurstellend, want Griekspoor bereikte individueel geen enkele finale. Na zijn uitschakeling op de US Open wist hij dat het tijd was voor verandering. "Toch blijft het een moeilijke beslissing", vond Griekspoor.

Het duurde echter niet lang voordat de twee herenigd werden. In juni 2025 besloten Griekspoor en Vliegen het toch weer te gaan proberen. De tennisser koos daarvoor nadat zijn samenwerkingen met twee andere coaches geen lang leven beschoren bleken.

Davis Cup

Toch werd 2024 een historisch jaar voor Griekspoor. Met de Nederlandse Davis Cup-ploeg stuurde hij Rafael Nadal met pensioen en daarna bond Oranje ook Duitsland aan de zegekar, waardoor Oranje voor het eerst de finale van het landentoernooi haalde. In de eindstrijd tegen topfavoriet Italië konden Griekspoor en Van de Zandschulp echter helaas niet verrassen.

Grootste zege ooit

Griekspoor hoopte de lijn door te trekken in 2025, maar door een moeizame aanloop duurde het even voordat hem dat lukte. Hij ging op de Australian Open vroeg onderuit, maar boekte daarna een aantal mooie zeges. Zo won hij in Dubai van Daniil Medvedev en versloeg hij later zijn grootste angstgegner Alexander Zverev, die op dat moment de nummer 2 van de wereld was. En dat gebeurde niet op een of ander pietluttig toernooitje, maar op Indian Wells.

Roland Garros

Griekspoor haalde in Marrakech vervolgens voor het eerst een finale op een graveltoernooi en reisde dus met veel vertrouwen naar Parijs voor Roland Garros. Op het Franse gravel schreef hij weer tennisgeschiedenis door de eerste Nederlandse man in de vierde ronde te worden sinds Martin Verkerk in 2003. Weer was angstgegner Zverev zijn tegenstander daarin, maar dit keer bëeindigde Griekspoor zelf de partij.

Relatie

Jarenlang was Griekspoor samen met Sam Reus, maar de relatie tussen de twee lijkt ergens in 2024 gestrand. Zij was een 'onbekende' Nederlandse en inmiddels lijkt de Nederlandse toptennisser weer gelukkig in de liefde met een ander. In 2025 werden de Russische tennisster Anastasia Potapova en hij regelmatig met elkaar gespot. Toen de commentator van Eurosport haar weer zag zitten op de tribune van Roland Garros, werd er gemeld dat de twee inmiddels een relatie hebben en dus vriend en vriendin zijn.

Slechte relatie met Wimbledon

Griekspoor hoopte de lijn van Roland Garros door te trekken op Wimbledon, maar dat lukte niet. En dat terwijl hij een week voor het toernooi zijn derde ATP-titel pakte op Mallorca. In Londen speelde hij dramatisch en dat begint haast een patroon te worden. Griekspoor won in vijf deelnames slechts twee potjes. "Ik denk ik dit toernooi volgend jaar maar oversla", verzuchtte hij dan ook tijdens de nieuwste deceptie in Londen.