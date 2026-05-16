Topvoetballer Kenneth Taylor vormt al lange tijd een koppel met beroemde influencer Jade Anna van Vliet. De twee verhuisden begin dit jaar naar Rome, waar de middenvelder speelt bij Lazio. Maar op een speciale dag moeten de twee elkaar missen.

Taylor viert zaterdag namelijk zijn 24e verjaardag. Maar die speciale dag zal hij niet samen met zijn vriendin doorbrengen, tot grote teleurstelling van Van Vliet. Toch besluit zij de voetballer in het zonnetje.

Dat doet ze via een aantal Instagram-story's. Ze plaatst een reeks foto's van zichzelf en haar vriend die door haar miljoen volgers bekeken kunnen worden. Ze wenst Taylor een fijne verjaardag, maar deelt ook een beeld van hoe ze er zelf bij zit op de feestelijke dag.

Ze kijkt sip op de foto en dat heeft een reden. "Ken is de hele dag weg en moet op de club slapen voor de wedstrijd morgen", legt ze uit. "Verjaardag vieren zit er vandaag niet in." Dus besteedt ze de dag maar aan haar werk en haar hondje. "Dan maar samen met Navy editen en een koffietje drinken."

De 21-jarige Jade Anna brak door op YouTube en werkt inmiddels als influencer voor miljoenen volgers op Instagram en TikTok. Ze heeft ook een eigen supplementenmerk en haalde onlangs haar diploma als reformer pilater-instructeur. Onlangs gaf ze een les in die fitnessdiscipline in de Johan Cruijff ArenA.

Derby tegen AS Roma

Voor Taylor staat morgen de stadsderby tussen AS Roma en Lazio op het programma in de voorlaatste speelronde van de Serie. Lazio staat op plek negen in de competitie en AS Roma is met een vijfde plek nog verwikkeld in de strijd om Champions League-tickets. Daarvoor is een plek in de top vier nodig. De ploeg van Nederlandse aanvaller Donyell Malen staat op het gelijke aantal punten van 67 met nummer vier AC Milan. Nummer drie Juventus heeft slechts één punt meer en speelt morgen tegen Fiorentina.

