PSV-middenvelder Joey Veerman en zijn vriendin Chantalle Schilder staan zaterdag stil bij een prachtige gebeurtenis in hun leven. Hun jongste zoon is namelijk jarig. Dat moet natuurlijk gevierd worden.

Jame viert zaterdag zijn eerste verjaardag. Hij wordt in het zonnetje gezet door zijn ouders en grote broer Frenkie. "Eén jaar geleden kwam dit zonnetje ons leven verrijken", schrijft Schilder bij een reeks foto's op Instagram.

"Lieve Jame, de grootste knuffelbeer, happy birthday." Op de beelden is te zien dat Jame verrast wordt met ballonen in de vorm van dieren. Hij poseert ook met zijn moeder en broer. Veerman laat een reactie achter op het bericht. "De baas", schrijft hij over zijn zoon.

Felicitaties

Het koppel ontvangt veel felicitaties, bijvoorbeeld van voormalig PSV-keeper Joël Drommel. Ook Britt Stefels, de vriendin van Guus Til laat van zich horen. Volendamse zangeres Monique Smit smelt bij het zien van de schattige beelden. "Gefeliciteerd met jullie vriendje! En ahhh die laatste foto", schrijft zij.

WK voetbal

Het gezin kan komende zomer van elkaars gezelschap gaan genieten. Veerman reist namelijk definitief niet met Oranje naar het WK. Bondscoach Ronald Koeman sprak zich een tijdje terug al uit over de 27-jarige, waarbij hij liet weten dat de Veerman 'niet zijn eerste en niet zijn tweede keuze is op de linker 6-positie'.

Zelfs na het uitvallen van middenvallers Jerdy Schouten en Xavi Simons met zware knieblessures, blijkt Veerman geen optie voor de bondscoach. Hij is niet opgenomen in de voorselectie van 55 spelers voor het WK voetbal. Koeman maakt op 27 mei de definitieve selectie van 26 spelers bekend voor het eindtoernooi in Canada, de Verenigde Staten en Mexico.

Speler van het Jaar

Veerman kan nog wel uitgeroepen worden tot Speler van het Jaar in de Eredivisie. Samen met Tjaronn Chery (N.E.C. Nijmegen), Mika Godts (Ajax), Jacob Trenskow (sc Heerenveen) en PSV-teamgenoot Ismael Saibari staat hij bij de laatste top-5 in de shortlist.

