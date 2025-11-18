Ian Maatsen is zeer gelukkig in de liefde. De verdediger is al een tijdje samen met zijn vriendin Emely Tuinder, met wie hij zelfs al een kindje heeft. Naast het ouderschap moet er natuurlijk ook tijd zijn om te genieten, en precies dat doen ze dan ook met volle teugen.

Tuinder deelde op zondag een zogenoemde photodump op Instagram. 'Life with you", oftewel, 'Leven met jou', schreef ze erbij, doelend op haar relatie met de topvoetballer. Op de beelden is te zien hoe het stel poseert voor een selfie en hoe ze genieten van een ritje op een waterfiets in de vorm van een auto, ergens in het zonnige Dubai.

Twee jaar samen

Eerder dit jaar deed Maatsen zijn boekje open over de eerste ontmoeting met zijn vriendin. De voetballer zag haar voorbijkomen op Instagram, en besloot haar een berichtje te sturen. Van het een kwam het ander, en inmiddels zijn ze al twee jaar samen.

In die tijd maakten ze al aardig wat hoogtepunten in de carrière van maatsen mee. Zo bereikte de Nederlander in 2024 de finale van de Champions League met Borussia Dortmund.

Bij wedstrijden op het hoogste niveau is Tuinder altijd in de buurt van haar geliefde. Ze gaan echt overal samen naartoe, want ook bij uitduels zit Tuinder op de tribune. Vaak maakt ze er dan een gezellig tripje van, met wat lekkers te eten en te drinken erbij. Daarnaast heeft het koppel ook veel lol samen. Op TikTok plaatst Tuinder geregeld een filmpje met haar vriend.

Eerste kindje

In 2024 maakten de twee groot nieuws bekend. Ze waren in verwachting van hun eerste kind. Tijdens de bekendmaking maakte Tuinder echter niet bekend hoe lang ze al zwanger was. Uiteindelijk kwam in januari van dit jaar het prachtige nieuws naar buiten dat ze ouders waren geworden. Op 2 januari kwam Mi’lori Eliza Maatsen ter aarde.