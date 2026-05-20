Dat oud-voetballer Rafael van der Vaart toegaf enkele wijntjes te hebben gedronken voor de laatste uitzending van Studio Voetbal is ook de heren bij Vandaag Inside op Curaçao niet ontgaan. René van der Gijp ziet de humor er wel van in, maar Johan Derksen is er minder over te spreken. "Het heeft met zelfdiscipline te maken."

Bij de laatste uitzending van voetbaltalkshow Studio Voetbal baarde Rafael van der Vaart nogal opzien met zijn veelal onsamenhangende zinnen. Woensdag gaf hij toe "twee of drie wijntjes" te hebben gedronken voor de uitzending begon. Die vielen uiteindelijk zwaarder dan normaal. Johan Derksen kan de voormalig international totaal niet begrijpen en hekelt zijn houding.

'Ik zou het niet doen'

Als presentator Wilfred Genee het onderwerp aanstipt, kan René van der Gijp, die zelf steevast een rood wijntje drinkt tijdens de show, het op zich wel begrijpen. "Dat moet je zelf weten of je dat doet voor de uitzending, maar ik zou het niet doen. Ik doe het tijdens de uitzending alleen", grapt hij. "Anders zitten we er allemaal bij alsof we bij een oorlogstribunaal zitten. Maar ze kunnen natuurlijk verkeerd vallen."

Johan Derksen heeft een andere mening en ziet de wijntjes van Van der Vaart als problematisch. "Het heeft ook met een soort zelfdiscipline te maken", aldus De Snor. "Als je in een auto moet rijden, dan drink je niet. En als je op de tv moet en je drinkt veel, dan is dat een soort minachting naar je kijker als je met dubbele tong zit te lullen."

Geen fatsoen

Toch denkt Van der Gijp dat het anders is dan bij een dagelijkse talkshow. "Wij maken gewoon met z'n drieën een programma. Dat doen we zo al veertien jaar. Maar zij zien het gewoon als af en toe eens uitgenodigd worden ergens en dan ben je een keer lam. Jammer dan."

Het lukt Van der Gijp echter niet om zijn tafelgenoot te overtuigen. "Ik vind het een vorm van fatsoen om niet aangeschoten te raken op tv", besluit Derksen. Gijp zal in ieder geval de komende anderhalve week nog genieten van een glas wijn in de zon op Curaçao. Derksen pakt het anders aan. Hij gaf aan in de avond het liefst "alleen te zijn".

