Topvoetballer Ian Maatsen trok stoute schoenen aan om vriendin te veroveren: 'Ik dacht, hoe kan dit'

Aston Villa-speler Ian Maatsen heeft een boekje open gedaan over de ontmoeting met zijn vriendin Emely Tuinder. De voetballer moest wel zijn best doen om haar te veroveren en zette de eerste stap via Instagram.

Het koppel heeft sinds kort een YouTube-kanaal. In een video beantwoorden ze vragen van kijkers en praten ze oook over het begin van hun relatie. Emely kwam Ian tegen op sociale media via een gezamenlijke vriend. Die had een foto met de voetballer gepost. Emely reageerde daarop en vroeg: 'Wie is dat?'. "Ja zo ging het inderdaad", bevestigt zij.

De 23-jarige linksback hoorde dat van zijn vriend en trok zijn stoute schoenen aan. "De volgende dag kreeg ik een DM van jou", vervolgt Tuinder. Maatsen kijkt daarop stoer in de camera. "Je stuurde: 'Hey'. En ik dacht: hoe kan dit?", vervolgt zijn vriendin. "En toen had jij me uitgenodigd voor je verjaardag."

Daar sloeg nog niet gelijk de vonk over. "We waren eerst alleen vrienden, maar we vonden elkaar wel interessant." "We hadden gewoon een goede vibe", zegt Maatsen. "Maar we hadden niet verwacht dat het tot dit zou leiden."

Dochter Mi'lori

Inmiddels is het stel al ruim twee jaar samen en zijn ze in januari zelfs ouders geworden van een eerste kindje: dochter Mi’lori. Emely was al zwanger toen ze met haar vriend op vakantie was op Mykonos vorig jaar. Toen moest Maatsen de reis afbreken om zich last minute bij de EK-selectie van het Nederlands elftal te voegen.

Tuinder was stiekem wel blij dat ze naar huis gingen. "Ik voelde me de hele tijd supermisselijk", zegt ze. "En ik was heel blij voor jou", zegt ze over de oproep van bondscoach Ronald Koeman.

Als het aan Maatsen ligt krijgt Mi'lori ook nog broertjes of zusjes. "Ik wil nog twee kindjes", zegt hij. "Ja we willen er in totaal drie", zegt Emely. "Als het ons gegund is natuurlijk. Maar voorlopig nog even niet. Voorlopig zijn we wel zoet met Mimi."

Oranje

Maatsen zit niet bij de selectie van het Nederlands elftal voor de WK-kwalificatie. Oranje speelt zaterdag het eerste duel in de reeks tegen Finland. Dinsdag staat een wedstrijd tegen Malta op het programma.