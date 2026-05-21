Ian Maatsen is dolgelukkig met zijn vriendin Emely Tuinder. Het stel werd begin 2025 voor het eerst ouders van een dochter, anderhalf jaar later vierde de linksachter een groots succes met zijn club Aston Villa. Lees hier alles over Tuinder, en wat volgens de voetballer haar mooiste lichaamsdeel is.

Emely en Ian zijn ruim drie jaar samen. Ze maakten samen veel hoogtepunten in de carrière van de 24-jarige Maatsen mee. Zo bereikte hij in 2024 met Borussia Dortmund de finale van de Champions League.

Bij die wedstrijden op het hoogste niveau week Tuinder niet van de zijde van haar vriend. Het stel is letterlijk 'samen uit, samen thuis', want ook bij uitwedstrijden zit Emely op de tribune. Ze maakt er dan meteen een gezellig uitstapje van, met lekker eten en drinken.

Kenmerkende krullen

Wat ook opvallend is aan de look van Emely zijn haar krullen. Aan haar volgers op TikTok laat Emely precies zien hoe ze die zo mooi laat drogen. Ze krijgt veel complimenten over haar uiterlijk. Iedereen in de reacties is het erover eens: 'Maatsen heeft geluk.'

Verstoorde vakantie

Het goede seizoen van Maatsen bij Dortmund leek in eerste instantie niet te worden beloond met een plekje in de selectie van het Nederlands elftal voor het EK. Totdat Frenkie de Jong vanwege zijn blessure niet inzetbaar was. Op vakantie met zijn vriendin ontving Maatsen een belletje van bondscoach Ronald Koeman. Hij mocht toch mee naar het eindtoernooi.

Fantastisch nieuws natuurlijk, maar ook even schakelen. De vakantie in Griekenland werd afgebroken. Ian en Emely gingen terug naar Duitsland. "Ze was niet ontevreden", zei Maatsen over de reactie van zijn vriendin. "Ze vindt het mooi voor mij en zei: 'ga lekker genieten'. Of ze het vervelend vond dat we de vakantie moesten afbreken? Ze heeft genoeg zon gepakt in die vijf dagen", reageerde Maatsen lachend.

Dat bleek ook wel uit de vakantiefoto's. Voor het telefoontje van Koeman genoot het stel van de zon, zee en het strand.

Nations League

Voor de return in de kwartfinale van de Nations League in 2025 tegen Spanje werd Maatsen opnieuw op het laatste moment opgeroepen. Voor het heenduel in Nederland (2-2) zat hij nog niet bij de selectie van het grote Oranje. Na de schorsing van Jorrel Hato en ziekte van Jurriën Timber, besloot Koeman Maatsen weer te bellen. Hij moest terugkeren uit Venetië, waar hij speelde met Jong Oranje. In Valencia speelde hij zijn eerste en vooralsnog enige interland.

Geboorte van eerste dochter

Even voor zijn debuut kwamen Maatsen en Tuinder met prachtig nieuws. Ze werden voor het eerst ouders. Op 2 januari kwam Mi’lori Eliza Maatsen ter wereld.

Winst van de Europa League

Anderhalf jaar later kwam opnieuw een waanzinnig moment voor Maatsen, maar dit keer op sportief gebied. Met Aston Villa won hij de Europa League ten koste van Freiburg (3-0). Zijn vriendin keek toe vanaf de tribune en zag hoe haar vriend in de 81e minuut inviel. Na afloop volgde nog een innig moment.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover